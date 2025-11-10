أخبار الاتحاد اليوم | سيرجيو كونسيساو يطلب تجديد عقود 6 نجوم .. و"معلومة مثيرة للجدل" حال الاستغناء عن كريم بنزيما!

ما قاله بعد الديربي أثار الجدل .. حقيقة الخلاف بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد وكواليس أزمة "التيفو"!

فتح سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ديربي الأهلي، باب الجدل حول وضع العميد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خاصة وأن حامل اللقب بات بعيدًا في سباق المنافسة على دوري روشن، هذا الموسم، وفق مؤشر نتائجه في أولى ثماني جولات.

كونسيساو تولى قيادة الاتحاد، بعد إقالة لوران بلان، ورغم العودة للانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومواصلة المضي قدمًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن نتائج العميد في دوري روشن، غير مبشرة بأن الفريق سينافس على اللقب، الذي توج به في موسم 2024-2025.

وكان آخر هذه النتائج، هو خسارة الاتحاد أمام ضيفه الأهلي، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.

"النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!

أثار الناقد الرياضي محمد الشيخ، جدلًا كبيرًا، بسبب تصريحه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومدى استفادته من القرارات التحكيمية "الخاطئة"، خلال مباريات دوري روشن السعودي.

النصر لا يزال محافظًا على صدارة الدوري، بعد مرور ثماني جولات من موسم 2024-2025، حيث حققت كتيبة جورج جيسوس العلامة الكاملة، بالوصول إلى 24 نقطة، لتحقق أفضل انطلاقة للنصر في تاريخه بدوري المحترفين.

ورغم ذلك، إلا أن بعض القرارات التحكيمية "الجدلية"، وضعت النصر في مرمى الانتقادات، خاصة في آخر جولتين من المسابقة، أمام الفيحاء ونيوم.

آخرها "نجم مطلوب لنادٍ جماهيري" .. متحدث الأهلي السابق يوجه تحذيرًا للإدارة بعد العودة أمام الاتحاد!

وجه فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذير إلى منسوبي الراقي، بعدم الانشغال بالأمور الخارجية التي قد تبعد الفريق الأول لكرة القدم، خارج الملعب، بعد نجاحه في حصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ونجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في قيادة الفريق الجدّاوي لحصد ثنائية النخبة الآسيوية والسوبر في هونج كونج، خلال "ثلاثة" أشهر، فيما عانى الراقي من تذبذب النتائج، منذ بداية موسم 2025-2026.