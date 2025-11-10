Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

ما قاله بعد الديربي أثار الجدل .. حقيقة الخلاف بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد وكواليس أزمة "التيفو"!

هناك إشكالية ولكن..

فتح سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ديربي الأهلي، باب الجدل حول وضع العميد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خاصة وأن حامل اللقب بات بعيدًا في سباق المنافسة على دوري روشن، هذا الموسم، وفق مؤشر نتائجه في أولى ثماني جولات.

كونسيساو تولى قيادة الاتحاد، بعد إقالة لوران بلان، ورغم العودة للانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومواصلة المضي قدمًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن نتائج العميد في دوري روشن، غير مبشرة بأن الفريق سينافس على اللقب، الذي توج به في موسم 2024-2025.

وكان آخر هذه النتائج، هو خسارة الاتحاد أمام ضيفه الأهلي، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.

  • تقارير عالمية: الأجواء بين كونسيساو واللاعبين سيئة

    وأثار الإعلامي سانتي أونا، جدلًا كبيرًا حول الأجواء داخل البيت الاتحادي، بعد خسارة الفريق في ديربي جدة، مؤكدًا أن الأجواء بين اللاعبين وسيرجيو كونسيساو، سيئة للغاية، وبعض اللاعبين الرئيسين يشعرون بالارتباك بسبب طريقته وتكتيكاته.

    كونسيساو قاد الاتحاد في أربع مباريات بالدوري حتى الآن، لم يحقق فيها سوى نقطتين فقط من أصل "12"، بعدما تعادل مع الفيحاء (1-1)، وخسر أمام الهلال (0-2)، ثم عاد من بعيد، ليقتنص نقطة من الخليج بالتعادل (4-4)، قبل أن يسقط في ديربي الأهلي (0-1).

    حقيقة الخلاف بين كونسيساو ونجوم الاتحاد

    من جانبه، قال الإعلامي هتان النجار، عبر برنامج "نادينا"، وفق معلوماته من داخل بيت الاتحاد، بأنه لا توجد أي مشكلة ما بين المدرب واللاعبين.

    وأضاف النجار أن الحديث حول الخلاف بين الطرفين، هو مجرد "اجتهاد"، وربما استند على ما ذكره كونسيساو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بأن الفريق لم يلعب بالروح العالية التي ميزت الأهلي وأعطته نقاط المباراة.

    وتابع "كونسيساو مؤمن بأن الوقت الذي جاء فيه لتدريب الاتحاد، سيجعله بحاجة للكثير من العمل، من أجل تصحيح المسار".

    ورغم تأكيد النجار على عدم وجود إشكالية بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد، إلا أنه ألمح بوجود أزمة في الفريق، انعكست على مباراة الديربي أمام الأهلي.

    وقال النجار "المستويات التي ظهر بها حسام عوار وموسى ديابي وكريم بنزيما، تطرح أكثر من علامة استفهام، رأينا طريقة التنفيذ للفرص التي سنحت للاتحاد، خاصة من ركلة الزاوية، هذا يؤكد أن اللاعبين بعيدون كل البعد عن التركيز داخل أرض الملعب، كما أن بنزيما لم يكن لديه المكر الكروي الذي يتوجب ظهوره في المهاجمين، خاصة في تعامله مع أتانجانا، لاعب الأهلي، هناك إشكالية".

    أزمة "تيفو" الاتحاد

    وتطرق النجار للحديث حول ملف "تيفو" الاتحاد، والذي أثار جدلًا أيضًا، قبل مباراة الديربي، مؤكدًا أن رابطة مشجعي النادي تحدثت وقالت "بما أننا في النادي ملتزمون بالتعليمات الصادرة من الوزارة، فلماذا نوقع على المحضر فيما يخص "التيفو"؟

    وكان رياض مزهر، متحدث الاتحاد الرسمي، قد تحدث بدوره عن ملف "التيفو"، قائلًا إن الرابطة قدمت تصميمين إلى الجهات الرسمية، من أجل اعتمادها، والحصول على الموافقة، إلا أنه تم رفض أحد التصميمين بسبب تأخر تقديمه عن الموعد المحدد، وتم التعامل مع الأمر باحترافية واحترام اللوائح.

    وقال الإعلامي وليد الفراج، قبل مباراة الديربي، إن الاتحاد قدم تصميم التيفو المقترح للجهات المسؤولة، قبل 10 أيام من الديربي، وتمت الموافقة عليه، ثم قرر العميد تغيير التيفو، وإرسال التصميم الجديد بعد 3 أيام، وتمت الموافقة عليه أيضًا، إلا أن الجهات المختصّة طالبت العميد بصورة فوتوغرافية من التصميم الجديد، من أجل اعتماده، وتمت مطالبة الرابطة بالتوقيع على محضر تعهد، من أجل اعتماده، تفاديًا لرفع أي تيفو قد يحدث صدامًا مع جماهير الأهلي.

    ونوّه هتان النجار بأنه تواصل مع رياض مزهر، متحدث الاتحاد، وتم التأكيد بأن الرابطة التزمت بتصميم "التيفو"، ولكن المفاجأة عندما كان هناك تيفو "مخفيًا"، طلب من المنسق التشغيلي عمل محضر التزام والتوقيع عليه، فردّت الرابطة بأنها ملتزمة بالضوابط، وليس هناك شيء اسمه تعهد أو التزام.

    وأضاف النجار أن كل التضاميم "الظاهرة أو المخفية"، يتم اعتمادها من قِبل الجهة المسؤولة، ولكن بعض الأحيان يتم مطالبة الرابطة بالتوقيع على محضر التزام، بالنسبة للتيفو المخفي، ولا يمكن مخالفة هذا الأمر، وإلا تعرض النادي لعقوبات ليست سهلة.

    الاتحاد مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا "تاريخية" لا تكفي!

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    ورغم أن الاتحاد واصل انتصاراته الآسيوية، باكتساح الشارقة الإماراتي (3-0)، إلا أن مسيرة الدوري تؤكد أن العميد لا يمرّ بأفضل أحواله، بعدما تعثر للمباراة الخامسة تواليًا، بالخسارة أمام الأهلي (0-1)، ليسجل تعادلين و3 هزائم في آخر مبارياته في المسابقة.

