آخرها "نجم مطلوب لنادٍ جماهيري" .. متحدث الأهلي السابق يوجه تحذيرًا للإدارة بعد العودة أمام الاتحاد!

وجه فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذير إلى منسوبي الراقي، بعدم الانشغال بالأمور الخارجية التي قد تبعد الفريق الأول لكرة القدم، خارج الملعب، بعد نجاحه في حصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ونجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في قيادة الفريق الجدّاوي لحصد ثنائية النخبة الآسيوية والسوبر في هونج كونج، خلال "ثلاثة" أشهر، فيما عانى الراقي من تذبذب النتائج، منذ بداية موسم 2025-2026.