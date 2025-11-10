Mohamed Alshiekh Nassr Ittihadsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!

انتقادات لاذعة تطارد محمد الشيخ بسبب حديثه عن النصر..

أثار الناقد الرياضي محمد الشيخ، جدلًا كبيرًا، بسبب تصريحه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومدى استفادته من القرارات التحكيمية "الخاطئة"، خلال مباريات دوري روشن السعودي.

النصر لا يزال محافظًا على صدارة الدوري، بعد مرور ثماني جولات من موسم 2024-2025، حيث حققت كتيبة جورج جيسوس العلامة الكاملة، بالوصول إلى 24 نقطة، لتحقق أفضل انطلاقة للنصر في تاريخه بدوري المحترفين.

ورغم ذلك، إلا أن بعض القرارات التحكيمية "الجدلية"، وضعت النصر في مرمى الانتقادات، خاصة في آخر جولتين من المسابقة، أمام الفيحاء ونيوم.

  • Mohammed al-Hoish Nassr FayhaGetty

    ركلتا جزاء تثيران الشكوك

    وفاز النصر على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في الجولة السابعة من دوري روشن، فيما أثار الحكم محمد الهويش، جدلًا واسعًا بعد احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لصالح الأصفر، بداعي التدخل من قِبل اللاعب فيلانويفا، على عبد الإله العمري، وخطأ لمسة يد، قبل أن ينجح القائد كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني الذي منح فريقه النقاط الثلاث.

    تلك الواقعة كانت محور الحديث، طوال الأسبوع الماضي، وسط اعتراض من قِبل بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، خلال المؤتمر الصحفي، وردّ المدرب جورج جيسوس عليه بأن الركلة صحيحة، فضلًا عن ردود ساخرة من قِبل رباعي الأهلي والهلال، رياض محرز وميريح ديميرال ومالكوم أوليفيرا، وروبن نيفيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ورغم التباين في تفسير تلك الواقعة، إلا أن عددًا من خبراء التحكيم أجمع على عدم قانونية احتساب ركلة الجزاء، ويُنتظر أن يتم عرض تلك اللقطة خلال اجتماع لجنة الحكام، في يومي 16 و17 نوفمبر.

    اللقطة الثانية جاءت في مباراة نيوم، بالجولة الثامنة، والتي حقق فيها النصر فوزًا بنتيجة (3-1)، حيث قرر الحكم عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء، أقرّ عدة خبراء تحكيم أيضًا، بأنها غير صحيحة، والتي منحت النصر التقدم في المباراة، عن طريق رونالدو.

    وتمثل الجدل أيضًا في لقطة رونالدو مع حكم المباراة عقب نهاية الشوط الأول، واعتراض الأسطورة البرتغالية على أحد قرارات الشهري، فيما وجه عدد من المتابعين، أصابع الاتهام إلى "الدون" بمحاولة الضغط على الحكم، والذي أشهر بطاقة حمراء للاعب نيوم، لوتشيانو رودريجيز، في الشوط الثاني، إلا أن خبراء التحكيم أقرًوا بصحة الطرد.

  • النصر يستثمر في الحكم المحلي

    وقال محمد الشيخ، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن أخطاء التحكيم المحلي سببها "فني ونفسي"، مضيفًا "الدوري السعودي أكبر من إمكانات الحكم المحلي فنيًا، رأينا ذلك في سلسلة أخطاء الحكم السعودي، حتى مع تقنية الفيديو التي قد ينشأ الخطأ منها، بأن توجه الحكم لقرار خاطئ، رغم اتخاذه القرار الصحيح قبل مراجعة اللقطة في الـVAR".

    وبسؤال الشيخ حول وجود أخطاء أيضًا من قِبل الحكام الأجانب، أجاب بقوله "الحكم الأجنبي نستخرج خطأ منه في كل 5-6 مباريات، وينجح في إدارة المباريات الثقيلة، أما الحكم المحلي عندما يقود مباراة يكون أحد أطرافها نادٍ جماهيري، فإنه يتأثر إعلاميًا وجماهيريًا، فيتعرض لضغط كبير".

    وأضاف "بعض الأندية صار لديها الثقة المطلقة في الحكم المحلي، كاستثمار لهذه الضغوط النفسية؛ حيث صار البعض يتجه للحكم المحلي لوقوعه في الضغط النفسي، وبعض الأندية الأخرى تتجه صوب الحكم الأجنبي لرفض الأخطاء الصادرة عن المحلي".

    ونوّه الشيخ بأن نادي النصر يستثمر في الضغوط الواقعة على الحكم السعودي، مستشهدًا بأخطاء الحكمين في آخر جولتين، باعتراف عدد من خبراء التخكيم بأن قراراتهم غير صحيحة، كما استعان بمصادر إعلامية تؤكد أن لجنة الحكام أقرت بعدم صحة ركلة الجزاء في مباراة الفيحاء.

  • قلت ذلك مع الاتحاد

    ولاقت رسالة محمد الشيخ، انتقادات كبيرة من قِبل متابعين، حيث قال البعض إن الشيخ سبق وأن قال نفس الحديث عن الاتحاد، عندما كان متصدرًا للدوري في الموسم الماضي.

    وقال الشيخ، في إبريل الماضي، إن الاتحاد تصدر الدوري السعودي، رغم أنه لم يكن أكثر قوة من المنافسين، ولكن صدارته تعود إلى انشغال الهلال والأهلي والنصر بدوري أبطال آسيا للنخبة، والغيابات المؤثرة في الفريق، عكس الاتحاد، فضلًا عن استفادة العميد من أخطاء التحكيم.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    العلامة الكاملة والسقوط في جدة

    ومنذ انطلاق الموسم الجاري "2025-2026"، والنصر يحافظ على العلامة الكاملة مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس، في مسابقة دوري روشن السعودي، محققًا أفضل انطلاقة في تاريخه، بالفوز في أولى 8 مباريات.

    ويواصل النصر الحفاظ على العلامة الكاملة أيضًا، في دوري أبطال آسيا 2، بعدما وصل إلى 12 نقطة في المجموعة الرابعة.

    ورغم ذلك، إلا أن سقوط النصر مع جيسوس، جاء أمام عملاقي جدة؛ سواءً الأهلي الذي فاز عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، أو الاتحاد الذي أقصاه من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).

