"النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!

وفاز النصر على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في الجولة السابعة من دوري روشن، فيما أثار الحكم محمد الهويش، جدلًا واسعًا بعد احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لصالح الأصفر، بداعي التدخل من قِبل اللاعب فيلانويفا، على عبد الإله العمري، وخطأ لمسة يد، قبل أن ينجح القائد كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني الذي منح فريقه النقاط الثلاث.

تلك الواقعة كانت محور الحديث، طوال الأسبوع الماضي، وسط اعتراض من قِبل بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، خلال المؤتمر الصحفي، وردّ المدرب جورج جيسوس عليه بأن الركلة صحيحة، فضلًا عن ردود ساخرة من قِبل رباعي الأهلي والهلال، رياض محرز وميريح ديميرال ومالكوم أوليفيرا، وروبن نيفيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم التباين في تفسير تلك الواقعة، إلا أن عددًا من خبراء التحكيم أجمع على عدم قانونية احتساب ركلة الجزاء، ويُنتظر أن يتم عرض تلك اللقطة خلال اجتماع لجنة الحكام، في يومي 16 و17 نوفمبر.

اللقطة الثانية جاءت في مباراة نيوم، بالجولة الثامنة، والتي حقق فيها النصر فوزًا بنتيجة (3-1)، حيث قرر الحكم عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء، أقرّ عدة خبراء تحكيم أيضًا، بأنها غير صحيحة، والتي منحت النصر التقدم في المباراة، عن طريق رونالدو.

وتمثل الجدل أيضًا في لقطة رونالدو مع حكم المباراة عقب نهاية الشوط الأول، واعتراض الأسطورة البرتغالية على أحد قرارات الشهري، فيما وجه عدد من المتابعين، أصابع الاتهام إلى "الدون" بمحاولة الضغط على الحكم، والذي أشهر بطاقة حمراء للاعب نيوم، لوتشيانو رودريجيز، في الشوط الثاني، إلا أن خبراء التحكيم أقرًوا بصحة الطرد.