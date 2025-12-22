أخبار الاتحاد اليوم | سيرجيو كونسيساو يحرج رينارد برده على "شماعته" .. واللغة العربية تضع لاعب العميد في مأزق بالمؤتمر الصحفي

عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ناساف كارشي الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وشدد المدرب على جاهزية لاعبيه بشكل كامل للعودة للمباريات بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تقريبًا، على إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025.

وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي: "طموحنا عالي في مباراة الغد كونها أول مباراة بعد التوقف، تلك الفترة التي كانت مهمة لنا للغاية، كنت انتظرها بفارغ الصبر على المستوى الشخصي".

وأضاف: "عملت على تحسين الكثير من الجوانب خلال فترة التوقف، طبقنا تكتيكًا خاصًا، لكنني لن أتحدث عنه هنا. الجانب الذهني كان الأهم وهو ما عملنا عليه بجانب الجانب اللياقي، لأن اللاعبين لم يكونوا جيدين لياقيًا قبل التوقف، وهو ما كان يعيقهم عن تنفيذ التكتيك الخاص بي".

وبسؤاله عن انتقاد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، لعدم منح الفرصة للاعبين المحليين في أنديتهم مقارنة بالأجانب، علق كونسيساو واضعًا اختيارات الفرنسي في موقف محرج: "هو له رأيه، لكن الاتحاد به لاعبين ممتازين، لو قام باستدعاءهم للمنتخب، سيكونون في أتم جاهزية".