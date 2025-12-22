"لهذا لم نجدد عقد نواف العابد" .. رئيس الرياض يرد ساخرًا على رغبة الاتحاد في استعادة حاجي والشمراني!

وفي أول رد فعل على أنباء رغبة الاتحاد في استعادة فرحة الشمراني وطلال حاجي، أجاب رئيس الرياض بالضحك، عبر برنامج "دورينا غير"، معلقًا بأن ناديه لم يلحق بالاستفادة من الثنائي.

المقيل أكد أنه لم يتلق خطابًا رسميًا من نادي الاتحاد بشأن إنهاء إعارة الثنائي، فيما أضاف أن فرحة الشمراني تأخر تسجيله، وكان متواجدًا مع طلال حاجي، برفقة المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب، ثم عادا من المنتخب، وقضيا أسبوعين مع الرياض، قبل استدعاؤهما مجددًا للأخضر.

الاستدعاء الدولي أثّر على مشاركة اللاعبين مع الرياض، حيث خاض طلال حاجي "4" مباريات فقط في دوري روشن، بإجمالي 176 دقيقة، ما يعادل أقل من مباراتين، فيما لعب فرحة الشمراني، مباراة الفتح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يلعب أي مباراة في الدوري.

وكان الرياض قد تعاقد مع حاجي والشمراني على سبيل الإعارة من الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".