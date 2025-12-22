Farhah Al-Shamrani Talal Haji nawaf al abedsocial gfx
محمود خالد

"لهذا لم نجدد عقد نواف العابد" .. رئيس الرياض يرد ساخرًا على رغبة الاتحاد في استعادة حاجي والشمراني!

الاتحاد يرغب في كسر إعارة نجميه من الرياض..

كشف بندر المقيل، رئيس مجلس إدارة نادي الرياض، عن رأيه إزاء فكرة كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، وعودتهما إلى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترتي الميركاتو خلال موسم 2025-2026، فيما يُنتظر فتح باب الانتقالات الشتوية، في الخامس من يناير، على أن يستمر حتى 2 فبراير المُقبل.

    الاتحاد يدرس استعادة حاجي والشمراني

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، استقرت على كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، المُعارين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، من أجل استعادة خدماتهما في يناير.

    ويطمح الاتحاد للاستفادة من العناصر الشابة التي تمتلك الجاهزية الفنية، خاصة وأن اللاعبين كانا ضمن قائمة المنتخب السعودي الذي شارك في نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا.

  • رئيس الرياض يرد ضاحكًا على كسر إعارة ثنائي الاتحاد

    وفي أول رد فعل على أنباء رغبة الاتحاد في استعادة فرحة الشمراني وطلال حاجي، أجاب رئيس الرياض بالضحك، عبر برنامج "دورينا غير"، معلقًا بأن ناديه لم يلحق بالاستفادة من الثنائي.

    المقيل أكد أنه لم يتلق خطابًا رسميًا من نادي الاتحاد بشأن إنهاء إعارة الثنائي، فيما أضاف أن فرحة الشمراني تأخر تسجيله، وكان متواجدًا مع طلال حاجي، برفقة المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب، ثم عادا من المنتخب، وقضيا أسبوعين مع الرياض، قبل استدعاؤهما مجددًا للأخضر.

    الاستدعاء الدولي أثّر على مشاركة اللاعبين مع الرياض، حيث خاض طلال حاجي "4" مباريات فقط في دوري روشن، بإجمالي 176 دقيقة، ما يعادل أقل من مباراتين، فيما لعب فرحة الشمراني، مباراة الفتح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يلعب أي مباراة في الدوري.

    وكان الرياض قد تعاقد مع حاجي والشمراني على سبيل الإعارة من الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

  • هل يحق للعميد إرجاع اللاعبين في يناير؟

    واعترف بدر المقيل، بأن نادي الاتحاد يدفع جزءًا من رواتب حاجي والشمراني، خلال فترة الإعارة في الرياض، فيما أرجح بوجود شرط في العقد، يمنح العميد الحق في كسر إعارة الثنائي، رغم عدم الجزم بذلك بشكل نهائي.

    وكان ثنائي الرياض قد شارك مع جميع مباريات المنتخب السعودي، في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، خلال مرحلة المجموعات، فيما تمكن طلال حاجي من تسجيل هدفين في شباك نيجيريا والنرويج.

    وودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم للشباب، مبكرًا، فيما حقق المغرب إنجازًا تاريخيًا، بالفوز باللقب لأول مرة، بعد الانتصار على الأرجنتين بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية.

    سر رحيل العابد وتجديد عقد الشهري

    وتلقى بدر المقيل، سؤالًا من متابع، حول أسباب قرار نادي الرياض، بعدم تجديد عقد نواف العابد، الذي رحل عن "مدرسة الوسطى"، في صيف 2025، بينما وافق النادي على استمرار يحيى الشهري.

    وكان الرياض قد تعاقد رسميًا مع يحيى الشهري، في أكتوبر 2023، بعقد لمدة موسمين، قبل أن يمدد عقده حتى صيف 2026.

    وقال المقيل، إن الإدارة اتخذت ذلك القرار لأسباب فنية تتعلق بطلبات المدير الفني السابق صبري لموشي، الذي طالب ببقاء الشهري وعدم التجديد للعابد.

  • الرياض في موسم 2025-2026

    ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، بنتائج متذبذبة، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث يشارك في مسابقتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ومع مرور تسع جولات، يتواجد الرياض في المركز الرابع عشر، برصيد 8 نقاط، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بعدما حقق فوزين وتعادلين مقابل "5" هزائم.

    وخاض الرياض عددًا من مواجهات الأندية الكبرى، حيث تلقى هزيمة من الهلال (0-2)، وتعرض لخسارة ثقيلة أمام النصر (1-5)، كما تعادل مع الأهلي (1-1) وخسر ضد الاتحاد (1-2)، فيما حقق انتصارين فقط، على حساب النجمة (2-1) والخلود (1-0).

    وتمكن الرياض من التأهل إلى دور الـ16، من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الجبيل بهدف نظيف، قبل أن يودع البطولة، بالخسارة أمام الفتح بهدفين دون مقابل.

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

