دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالاتحاد
team-logoناساف كارشي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستقبل ملعب الإنماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وناساف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف العودة إلى النتائج الإيجابية بعد الخسارة أمام الدحيل في الجولة الماضية، إذ حقق النمور انتصارين فقط وخسر 3 مباريات.

على الجانب الآخر يتواجد ناساف في المركز الأخير دون أي نقطة بعد الخسارة في جميع مبارياته الخمس الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد وناساف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية ، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس بصوت سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1عبدالله الغامدي
TOD TV
قنوات الكأسسمير المعيرفي

نتائج الاتحاد وناساف  في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ناساف
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

