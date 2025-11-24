أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم من الإدارة بشأن سوق الانتقالات الشتوي، وكونسيساو: سأرحل في تلك الحالة!
الاتحاد يُعلق تحركاته في سوق الانتقالات الشتوي انتظارًا لوضوح صورة "المواليد"
قررت إدارة الاتحاد تعليق تحركات النادي في سوق الانتقالات الستوي حتى اتضاح الصورة نهائيًا بشأن قيد اللاعبين المواليد في قوائم الأندية لدوري روشن السعودي.
اتحاد الكرة أجرى تصويتًا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة حول تغيير نظام المواليد لكن معارضة الأندية حالت دون إجراء هذا التغيير، والذي كان سيسمح للأندية بالاستفادة من لاعبيها المواليد رغم تجاوزهم السن القانوني للتواجد في تلك الفئة دون أن يؤثر ذلك على لاعبيهم الـ8 الأجانب.
وأثير مؤخرًا الكثير من الحديث حول نقاشات تجري حاليًا عن إجراء هذا التغيير قبل فتح باب الانتقالات الشتوي، لكن معارضة بعض الأندية وعلى رأسها النصر أحبطت نوايا اتحاد كرة القدم السعودي بهذا الشأن، إذ من المتوقع حسب العديد من المصادر أن يبقى النظام كما هو حتى نهاية الموسم.
الاتحاد يمتلك لاعبين من المواليد تجاوزا السن القانوني، هما محمد دومبيا وماريو ميتاي، وحال أراد ضم أي أجنبي جديد من الـ8 المتاحين سيتوجب عليه احتساب اللاعبين ضمن قائمة أجانبه الكبار وليس المواليد.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة العميد برئاسة فهد سندي تنتظر حسم الموقف نهائيًا لبدء التحرك طبقًا للنتائج في سوق الانتقالات.
كونسيساو يقطع وعدًا مثيرًا لجماهير العميد!
"لو طلب مني الاتحاد هذا سأرحل" .. كونسيساو يقطع وعدًا مثيرًا لجماهير العميد!
تصريحات المدرب قبل مواجهة الدحيل
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ثمان مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.