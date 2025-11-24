أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم من الإدارة بشأن سوق الانتقالات الشتوي، وكونسيساو: سأرحل في تلك الحالة!

قررت إدارة الاتحاد تعليق تحركات النادي في سوق الانتقالات الستوي حتى اتضاح الصورة نهائيًا بشأن قيد اللاعبين المواليد في قوائم الأندية لدوري روشن السعودي.

اتحاد الكرة أجرى تصويتًا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة حول تغيير نظام المواليد لكن معارضة الأندية حالت دون إجراء هذا التغيير، والذي كان سيسمح للأندية بالاستفادة من لاعبيها المواليد رغم تجاوزهم السن القانوني للتواجد في تلك الفئة دون أن يؤثر ذلك على لاعبيهم الـ8 الأجانب.

وأثير مؤخرًا الكثير من الحديث حول نقاشات تجري حاليًا عن إجراء هذا التغيير قبل فتح باب الانتقالات الشتوي، لكن معارضة بعض الأندية وعلى رأسها النصر أحبطت نوايا اتحاد كرة القدم السعودي بهذا الشأن، إذ من المتوقع حسب العديد من المصادر أن يبقى النظام كما هو حتى نهاية الموسم.

الاتحاد يمتلك لاعبين من المواليد تجاوزا السن القانوني، هما محمد دومبيا وماريو ميتاي، وحال أراد ضم أي أجنبي جديد من الـ8 المتاحين سيتوجب عليه احتساب اللاعبين ضمن قائمة أجانبه الكبار وليس المواليد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة العميد برئاسة فهد سندي تنتظر حسم الموقف نهائيًا لبدء التحرك طبقًا للنتائج في سوق الانتقالات.