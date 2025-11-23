ما القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب عبدالله بن خليفة مباراة هامة وقوية تجمع بين الدحيل والاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف الاستمرار على النتائج الإيجابية الأخيرة في البطولة، بعد الخسارة في أول مباراتين، قبل أن يفوز على الشرطة والشارقة في آخر مباراتين.

على الجانب الآخر يطمح الدحيل لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث افتتح الفريق القطري، مشواره بخسارة أمام الهلال، ثم تعادل مع الأهلي، قبل أن يسقط أمام الوحدة ولكن انتصر في الجولة الأخيرة على شباب الأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الدحيل والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، على ملعب عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق حفيظ دراجي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الدحيل والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الدحيل والاتحاد في المباريات الأخيرة

الدحيل آخر مباراتان الاتحاد 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار الاتحاد 3 - 1 الدحيل

الدحيل 2 - 0 الاتحاد 3 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026