أكد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، استهدافه الفوز أمام الدحيل القطري في قطر خلال مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة مساء غدٍ الإثنين، وقد وجه تحذيرًا بأنه سيرحل عن الاتحاد في حال تحقق ما يُثار في الإعلام. فما الذي قاله؟
"لو طلب مني الاتحاد هذا سأرحل" .. كونسيساو يقطع وعدًا مثيرًا لجماهير العميد!
الاتحاد يُواجه الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة
يخوض الاتحاد مباراة حاسمة أمام الدحيل القطري في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء غدٍ الإثنين في قطر.
الفريق لم يُحقق سوى نصف النقاط المتاحة من الجولات الأربعة السابقة، حيث يمتلك حاليًا 6 نقاط تضعه في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن الهلال في الصدارة.
ويأمل العميد في العودة بالانتصار والنقاط الكاملة لوضع قدم في المرحلة القادمة، حيث سيتبقى له 3 مباريات 2 منها في ملعبه، أمام الغرافة وناساف، والأخيرة ضد السد في قطر.
ماذا قال كونسيساو؟
سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، أكد على أهمية الفوز في لقاء الغد على الدحيل، مشيرًا إلى أن الفريق لم يستعد جيدًا للقاء بسبب ضيق الوقت.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "مواجهة الدحيل مهمة جدًا، وجود مباراة في الدوري قبل يومين فقط لم يمكنا من الاستعداد جيدًا لتلك المباراة. أعرف تمامًا جودة لاعبي الدحيل، وقد دربت بعضهم في السابق. التركيز منذ صافرة البداية هو شرط العودة بالانتصار".
المدرب البرتغالي اعترف بعدم مثالية الظروف في النادي السعودي لكنه في المقابل قطع وعدًا للجمهور بإعادة النادي لمكانته المعهودة، بقوله "كنت أدرك صعوبة المهمة قبل التوقيع للاتحاد، لم أكن أحب القدوم في ظل هذا الوضع، لكن الاتحاد مشروع مهم وسنعيده إلى وضعه الطبيعي بالعمل الكبير".
وأخيرًا سُئل المدرب حول إن كان وُجه من الإدارة للتركيز على بطولة آسيا بدلًا من الدوري، فنفى ذلك تمامًا مؤكدًا أنه سيرحل عن الفريق لو وُجه له مثل هذا الطلب، إذ قال "الإدارة لم تطلب مني التركيز على بطولة دون الأخرى، ولو طلبوا مثل هذا الأمر فلن تراني في هذا المكان. تعرضنا لخسائر غير مستحقة في الدوري وكنا الأفضل في تلك المباريات".
بيريرا يُعلق على حالات الطرد الكثيرة
من جانبه، أكد دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، جاهزيته وجميع اللاعبين لمواجهة الدحيل، مشيرًا إلى أن هدفهم هو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الكاملة إلى جدة.
المدافع البرتغالي سُئل عن البطاقات الحمراء الكثيرة للاتحاد هذا الموسم، وآخرها ظهر لموسى ديابي أمام الرياض، فأجاب مؤكدًا أنهم لا يتعمدون بالطبع حدوث ذلك.
وأضاف "لا نقصد ذلك بالطبع ونعمل على تفادي هذا الأمر مستقبلًا. الأمر المميز أننا استطعنا الفوز في جل المباريات التي تعرضنا خلالها للطرد".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ثمان مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.