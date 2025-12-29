أخبار الاتحاد اليوم | شرط رحيل صالح الشهري في يناير، وقُرب استعادة لاعب آخر من المعارين!

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نقاش يدور حاليًا في أروقة الاتحاد بشأن مستقبل لاعب الوسط، عبد الإله هوساوي، المعار حاليًا إلى التعاون.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الفنية في النادي الجداوي تدرس استعادة هوساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مشيرة إلى أن حال اتخاذ القرار بهذا الشأن سيدخل النادي في مفاوضات مع التعاون للحديث حول كسر الإعارة في وقت مبكر عن موعدها.

وشارك صاحب الـ24 عامًا، في 8 مباريات مع التعاون الموسم الجاري، بإجمالي 168 دقيقة، قدَّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، ويرتبط اللاعب بعقد مع الاتحاد يمتد حتى يونيو 2028.

هوساوي سبق أن لعب معارًا لناديي جدة والخليج.

