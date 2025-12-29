أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | شرط رحيل صالح الشهري في يناير، وقُرب استعادة لاعب آخر من المعارين!
الاتحاد يُناقش مستقبل هوساوي
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نقاش يدور حاليًا في أروقة الاتحاد بشأن مستقبل لاعب الوسط، عبد الإله هوساوي، المعار حاليًا إلى التعاون.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الفنية في النادي الجداوي تدرس استعادة هوساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مشيرة إلى أن حال اتخاذ القرار بهذا الشأن سيدخل النادي في مفاوضات مع التعاون للحديث حول كسر الإعارة في وقت مبكر عن موعدها.
وشارك صاحب الـ24 عامًا، في 8 مباريات مع التعاون الموسم الجاري، بإجمالي 168 دقيقة، قدَّم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، ويرتبط اللاعب بعقد مع الاتحاد يمتد حتى يونيو 2028.
هوساوي سبق أن لعب معارًا لناديي جدة والخليج.
صالح الشهري يود الرحيل والاتحاد يُحدد شرط ذلك
كشفت شبكة ثمانية السعودية عن رغبة صالح الشهري في الرحيل عن الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرة إلى أن السبب خلف ذلك يعود لرغبته التواجد أكثر في الملعب قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك.
وأوضح الصحفي نواف العقيل أن الشهري يود الخروج بالإعارة حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن أندية الشباب، والاتفاق، والرياض، وضمك أبدت اهتمامها بالحصول على توقيعه خلال يناير 2026.
وأكد العقيل أن المعيار الأهم لدى الشهري عند اختيار وجهته القادمة سيكون ضمان وجوده طويلًا على أرض الملعب، ومشيرًا إلى أن العميد حدد شرط السماح للاعبه بالانتقال وهو تكفل النادي المستعير لقيمة راتبه بالكامل خلال فترة الإعارة.
ومع تداول الخبر، أبدى جمهور الاتحاد رفضًا تامًا للتخلي عن الشهري، وقد وصفه البعض بأفضل مهاجم بديل في دوري روشن السعودي والتخلي عنه قد يضع الفريق في مأزق خلال النصف الثاني من الموسم.
3 معايير لتجديد عقود الرباعي الأجنبي
أفادت شبكة 365Scores أن اللجنة الفنية للاتحاد حددت 3 معايير مختلفة لحسم مصير الرباعي الأجنبي في الفريق، وهم نجولو كانتي وكريم بنزيما وفابينيو ودانيلو بيريرا.
وأوضحت الشبكة عبر حسابها على منصة إكس أن اللجنة الفنية في النادي الجداوي بدأت بالفعل دراسة هذا الملف الشائك في الفريق، مشيرة إلى أن المتوقع حسم الملف نهائيًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأفادت أن المعايير الثلاثة التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد إمكانية تجديد العقد ومدته هي: الحالة البدنية، معدل أعمار الفريق، الأداء الفني للاعب.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن عشر مباريات، تمكن خلالها من تحقيق خمسة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.