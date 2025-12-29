Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

"الرجل باع للهلال ورحل" .. عبدالله فلاته يشكك في صفقة تمبكتي ورد الاتحاد على "عرض أوروبي" لنجمه!

الشباب مثل عملاق إيطاليا..

أعاد الناقد الرياضي عبد الله فلاته، فتح ملف صفقة انتقال حسان تمبكتي، إلى نادي الهلال، رغم مرور ما يزيد عن عامين، برسالة "تشكيك"، حول تعمد خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب الأسبق، انتقال اللاعب إلى الزعيم، رغم وجود عروض أخرى.

وتحدث فلاته بدوره عن أزمة الشباب الحالية، وضرورة المضي قدمًا في مشروع "خصخصة" النادي، فضلًا عن حديثه بشأن الاتحاد، ووجود عرض أوروبي من أجل ضم أحد نجوم العميد.

    فلاته: رئيس الشباب باع تمبكتي للهلال ورحل

    وتساءل عبد الله فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "مع الهلال، لا نعلم هل نحن في خصخصة للأندية، أم عمل تجاري، أم أعضاء شرف؟"، متشككًا في صفقة بيع حسان تمبكتي، بثمن "بخس" على حد وصفه، بالمقارنة بزميله متعب الحربي، الذي تكرر معه نفس السيناريو في العام التالي، بالانتقال من الشباب إلى الهلال.

    وليد الفراج تساءل ما إذا كان اعتراض فلاته، بسبب هوية النادي الذي انتقل إليه، إلا أن الأخير قال إن البيع وطريقته لها تأثير، ليعلق مقدم البرنامج "والزبون له تأثير"!

    وفسّر فلاته شكوكه حول صفقة تمبكتي، بأنه كان يستحق مقابلًا أكبر من صفقة متعب الحربي، متسائلًا "إذا كان الحربي بـ123 مليون ريال، فكم تبلغ صفقة تمبكتي؟".

    حينها، قال غرم العمري، وكيل اللاعبين، إن صفقة تمبكتي، الذي تم بيعه للهلال مقابل 60 أو 70 مليون ريال، كانت تعتبر مرتفعة في ذلك الوقت، والتي تمت قبل صفقة الحربي، كما كان في الماضي، حينما كان أفضل لاعب سعودي يحصل على 3 ملايين ريال، والآن صار يأخد 10-15 مليون.

    وعلّق فلاته، بقوله إن الفارق بين الصفقتين سنة وحيدة فقط، مضيفًا أن الأهلي قدم عرضًا بـ70 مليون ريال للتعاقد مع حسان تمبكتي، كما دخل الاتحاد والنصر في الصفقة، لا أن إدارة الشباب في ذلك الوقت، ركزت على بيع اللاعب للهلال، مضيفًا "الرجل جاء باع اللاعب ورحل".

    ماذا قدم حسان تمبكتي مع الهلال؟

    ومرّ المدافع صاحب الـ26 عامًا، بفترة متذبذبة مع الهلال، تحت قيادة المدير الفني السابق، جورج جيسوس، قبل أن يقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، الاعتماد عليه بصورة أساسية، ليشغل قلب الدفاع بجوار خاليدو كوليبالي.

    وخاض تمبكتي 79 مباراة رسمية بقميص الهلال، في جميع المسابقات، سجل خلالها أول هدف في مسيرته مع الأندية، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما صنع تمريرتين حاسمتين.

    وترك تمبكتي بصمته مع الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث قدم مستويات مميزة أمام ريال مدريد، وكذلك ضد سالزبورج وباتشوكا، قبل أن يتعرض للإصابة التي غيبته عن الانتصار التاريخي على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).

    الشباب مثل يوفنتوس

    وفي سياق آخر، علّق فلاته على رسالة متابع، حول أزمة نادي الشباب، وتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجاري، في ظل المطالبات بخصخصة "شيخ الأندية".

    وقال فلاته "الشباب نادٍ كبير وفريق بطولات، في عام 1994 تغنينا بالمنتخب السعودي في كأس العالم، وكان قوامه من لاعبي الشباب، فهو رافد كبير للأخضر، وأرى شبهًا بينه وبين يوفنتوس في الكرة الإيطالية".

    عرض أوروبي إلى نجم الاتحاد

    وتطرّق عبد الله فلاته، للحديث عن وجود عرض من قِبل نادي سسكا موسكو، الروسي، من أجل التعاقد مع الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين، إلا أن إدارة نادي الاتحاد قامت برفض العرض بعد الدراسة.

    واختتم غرم العمري كلمته، حول الصفقات، مؤكدًا أن رغبة اللاعب هي المحدد الأول والأخير لوجهته، في إشارة للرد على ما ذكره فلاته، حول تعمد الشباب بيع عقد تمبكتي، رغم العروض الأخرى.

    وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إنجازًا لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما حقق الفوز في أولى 10 مباريات متتالية، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 30 نقطة، فيما يواصل الهلال مطاردته للغريم التقليدي، حيث يحل في الوصافة بفارق أربع نقاط عن الأصفر.

    ورغم البداية المتذبذبة للاتحاد، تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، إلا أنه حقق مؤخرًا ثاني انتصاراته مع المدرب البرتغالي، بعد فوزه على الشباب في قمة الجولة 11، ليحلّ حامل اللقب، في المركز السادس، برصيد 17 نقطة.

    في المقابل، لا يزال الشباب يواصل معاناته من ترنح النتائج، مع مدربه إيمانول ألجواسيل، ليحل في المركز الثالث عشر، برصيد 8 نقاط، ويصبح على بعد نقطتين فقط من صراع منطقة الخطر.

