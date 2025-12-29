"الرجل باع للهلال ورحل" .. عبدالله فلاته يشكك في صفقة تمبكتي ورد الاتحاد على "عرض أوروبي" لنجمه!

وتساءل عبد الله فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "مع الهلال، لا نعلم هل نحن في خصخصة للأندية، أم عمل تجاري، أم أعضاء شرف؟"، متشككًا في صفقة بيع حسان تمبكتي، بثمن "بخس" على حد وصفه، بالمقارنة بزميله متعب الحربي، الذي تكرر معه نفس السيناريو في العام التالي، بالانتقال من الشباب إلى الهلال.

وليد الفراج تساءل ما إذا كان اعتراض فلاته، بسبب هوية النادي الذي انتقل إليه، إلا أن الأخير قال إن البيع وطريقته لها تأثير، ليعلق مقدم البرنامج "والزبون له تأثير"!

وفسّر فلاته شكوكه حول صفقة تمبكتي، بأنه كان يستحق مقابلًا أكبر من صفقة متعب الحربي، متسائلًا "إذا كان الحربي بـ123 مليون ريال، فكم تبلغ صفقة تمبكتي؟".

حينها، قال غرم العمري، وكيل اللاعبين، إن صفقة تمبكتي، الذي تم بيعه للهلال مقابل 60 أو 70 مليون ريال، كانت تعتبر مرتفعة في ذلك الوقت، والتي تمت قبل صفقة الحربي، كما كان في الماضي، حينما كان أفضل لاعب سعودي يحصل على 3 ملايين ريال، والآن صار يأخد 10-15 مليون.

وعلّق فلاته، بقوله إن الفارق بين الصفقتين سنة وحيدة فقط، مضيفًا أن الأهلي قدم عرضًا بـ70 مليون ريال للتعاقد مع حسان تمبكتي، كما دخل الاتحاد والنصر في الصفقة، لا أن إدارة الشباب في ذلك الوقت، ركزت على بيع اللاعب للهلال، مضيفًا "الرجل جاء باع اللاعب ورحل".