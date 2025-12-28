بث مباشر: شاهد حفل جوائز جلوب سوكر 2025 .. لحظة بلحظة

تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2025.

تنطلق اليوم 28 ديسمبر 2025، مجريات حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، وذلك في دبي.

وحددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام فئات مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم.

اضغط هنا لمعرفة ما هي جوائز جلوب سوكر 2025، وكل شيء عن المرشحين وتصنيفاتها وأكثر من ذلك.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 والقنوات الناقلة؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الأحد 28 ديسمبر 2024، وسوف ينطلق الحفل في السابعة مساءً بتوقيت دبي، السادسة مساءً بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر.

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 على قناة أبوظبي الرياضية المالكة لحقوق البث تليفزيونياً



الحدث الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت المكان حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 الأحد 28 ديسمبر 2024

17:00 مصر، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر دبي

الفائزون بجوائز جلوب سوكر 2025 وأفضل لاعب في العالم