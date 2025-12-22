أخبار الهلال اليوم | بونو ينقذ المغاربة .. مفاجأة في عقد الحمدان وترشيح مالكوم للعودة إلى البرازيل!

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استعداد الفريق لملاقاة الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مضيفًا أنه يعرف المنافس الإماراتي جيدًا، والذي يملك لاعبين مميزين خاصة في مركز الهجوم، كونه جاء إلى جدة وحقق فيها الفوز مؤخرًا، (يقصد فوزه على الأهلي).

وتلقى إنزاجي سؤالًا بشأن الفارق بين مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والنخبة الآسيوية، ليجيب بقوله "المنافسة متشابهة سواءً هنا أو هناك، لأنك ستواجه ضد أفضل فرق آسيا، الأهم أن نبدأ المنافسة بشكل جيد، وهذا ما عملنا عليه، بأن حققنا المركز الأول، وسنقاتل من أجل هذا المركز دائمًا".

وعن استدعائه للاعبين من فريق تحت 21 عامًا، رغم ارتباطهم بمبارراة مهمة، قال إنزاجي إنهم يستحقون حضور المباراة، وهم يتواجدون دائمًا ويقدمون مستويات عالية، وسيكونوا في تشكيل المباراة الآسيوية.

من جانبه، قال خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، بأنه يملك ذكريات رائعة مع الهلال، ولكن هذا من الماضي، مضيفًا أن الأزرق قوي ولا يتأثر بغياب أي لاعب، في إشارة لعدم تأثره بغياب ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، اللذين يشاركان في كأس أمم إفريقيا.

وأكد إيجور كورنادو، لاعب الشارقة، أنه يعلم الهلال جيدًا، حيث لعب ضده كثيرًا، عندما كان يلعب في صفوف الاتحاد، مضيفًا أن لاعبي الفريق الإماراتي سيسعون للفوز والاستمتاع في كل لحظة من لحظات المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الشارقة الإماراتي على ملعب نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء بهدف مواصلة التصدر بينما يحتل الشارقة المركز السابع، برصيد 7 تقاط وبفارق 8 نقاط عن منافسه.