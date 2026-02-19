أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | البليهي يرد على أزمته مع الزعيم .. سر الغضب من ليوناردو وصدمة أوروبية تهدد بقاء إنزاجي!
حقيقة خلاف البليهي مع الهلال
ندم على تصريح البصل .. علي البليهي: لو كنت مكان رونالدو لضربتني ولهذا ضحك ميسي على كلامي!
أطلق علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عدة تصريحات من العيار الثقيل، حول استفزازه للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتصريح البصل الشهير، وسر وضعه الكحل، فضلًا عن حقيقة خلافه في الهلال، قبل إعارته إلى الليث.
وقرر علي البليهي، خوض تجربة احترافية جديدة في الشباب، بعد أكثر من ثمانية مواسم مع الهلال، على سبيل الإعارة، من أجل البحث عن مكان أساسي يضمن له المشاركة بصورة مستمرة في المباريات، وذلك بعد استبعاده من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم.
المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات في سباق مع الزمن، من أجل إقناع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بضمه في قائمة كأس العالم 2026، التي تنطلق الصيف المُقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
جيسوس ضحية ورد غريب على أنباء التوقيع للهلال
"نو علي بابا": جورج جيسوس "الضحية" وظروف قاسية أجبرته على كره الهلال!
في عالم الاحتراف، لا يمكن تفسير انتقال لاعب أو مدرب إلى المنافس التقليدي، باعتباره عداءً لناديه السابق، بل إنه بات وضعًا طبيعيًا، خاصة إن كان النادي الأول قد استغنى عنه.
ذلك هو البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، والذي بات من آن لآخر يطل علينا بلقطة مثيرة للجدل، تتعلق بناديه السابق الهلال، الذي كتب معه الإنجازات، والآن بات في انتظار العقوبات بسببه.
"نو علي بابا"، هكذا ظهر جورج جيسوس في مقطع فيديو مع أحد المشجعين، وقد يكون رد فعل البرتغالي فيه عفويًا، أو بقصد صنع موقف طريف، إلا أن اللقطة انتشرت مثل النار في الهشيم، وتم اعتبار الأمر بمثابة "تجاوز" جديد من قِبل المدرب تجاه الهلال، بعد تصريح القوة السياسية.
بعد جدل التوقيع للهلال ورغبة الاتحاد .. عبد الرحمن غريب يكشف عن مستقبله مع النصر!
بينما كان الميركاتو الشتوي في النصر أشبه بـ"المياه الراكدة"، انتشر سيناريو مثير حول عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه المفاجئ مع الهلال، الأمر الذي كان سيجعله ثاني كبرى المفاجآت بعد انتقال كريم بنزيما إلى قلعة الزعيم.
النصر فعل النقيض، وضم عبد الله الحمدان من الهلال، والذي وجه شكوى ضد اللاعب بداعي فسخ عقده من طرف واحد، إلا أنه قبل هذا التعاقد، جاء الحديث حول غريب، الذي أعاد اكتشافه مع المدير الفني جورج جيسوس.
سر غضب الهلال من ليوناردو وتطورات تهدد بقاء إنزاجي
"ماركوس ليوناردو لم يتعامل معه بشكل جيد" .. الكشف عن العرض الذي صدم الهلال وتسبب في غضب سيموني إنزاجي
"أين ماركوس ليوناردو؟!" .. أكثر الأسئلة المطروحة في الوسط الهلالي حاليًا، على إثر تفضيله في القائمة المحلية على الأوروجواياني داروين نونيز، ومع ذلك مُستبعد من المباريات الأخيرة، لكن أتت الإجابة أخيرًا.
تطورات مثيرة.. كارثة نابولي الأوروبية تهدد بقاء سيموني إنزاجي مع الهلال!
يبدو أن نادي نابولي بدأ يدرس بجدية، إمكانية "الاستغناء" عن مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي؛ بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
نابولي لا يعيش موسمًا جيدًا، رغم تتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي؛ بالفوز على بولونيا (2-0)، في المباراة النهائية.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.