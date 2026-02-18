تطورات مثيرة.. كارثة نابولي الأوروبية تهدد بقاء سيموني إنزاجي مع الهلال!

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أرماندو أرينيلو عن اجتماع عُقِد بين رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، مع المدير الفني للفريق الأول أنطونيو كونتي؛ خلال الفترة الماضية.

أرينيلو أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الاجتماع جاء بعد توديع نابولي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، من مرحلة الدوري.

وقال الصحفي الرياضي: "لم يكن رئيس نابولي، راضيًا عن الكارثة التي تعرض لها الفريق، في المسابقة الأوروبية".

وودع نابولي المسابقة القارية من مرحلة الدوري؛ وذلك بعد أن حل في "المركز الثلاثين"، برصيد 8 نقاط فقط.

