"ماركوس ليوناردو لم يتعامل معه بشكل جيد" .. الكشف عن العرض الذي صدم الهلال وتسبب في غضب سيموني إنزاجي

في الميركاتو الشتوي الأخير، أبرم الهلال عدة صفقات أجنبية، على رأسها الفرنسي كريم بنزيما، ما تطلب الاستغناء عن أحد الثنائي الهجومي البرازيلي ماركوس ليوناردو أو الأوروجواياني داروين نونيز.

في النهاية، قرر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تحويل نونيز للقيد الآسيوي، مع الاحتفاظ بليوناردو في القائمة المحلية.

ورغم ذلك، غاب البرازيلي عن آخر خمس مباريات الزعيم؛ أمام الأهلي والأخدود والاتفاق في دوري روشن السعودي، وشباب الأهلي والوحدة الإماراتيين في دوري أبطال آسيا للنخبة.