أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يُبرر قراره الغريب أمام الشرطة، و"محارب السرطان" يتصدر قائمة المطلوبين

أبدى سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، رضاه عن أداء فريقه وانتصاره على الشرطة العراقي في خامس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بأربعة أهدف دون رد مساء أمس الثلاثاء في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ووجه المدرب تحية للاعبين بعد نجاحهم في الفوز بالمباراة الخامسة على التوالي وحصد العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من البطولة القارية، مطالبًا إياهم بالاستمرار على هذا المنوال والحفاظ على الصدارة.

المدرب الإيطالي أشاد بمستوى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو تحديدًا، قائلًا عنه "هو لاعب جيد جدًا ويُقدم مستوى ثابت وممتاز منذ مونديال الأندية، مجتهد في التدريبات وأداؤه ثابت في جميع البطولات، امتلكت دومًا أسماءً قوية في مركز المهاجم مثل لاوتارو مارتينيز وتشيرو إيموبيلي، والآن لدي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز".

وبرر إنزاجي قراره الغريب بإشراك المهاجم عبد الكريم دارسي في خانة الظهير الأيمن بحالة الطوارئ التي يمر بها الفريق وبقدرة اللاعب تقديم الإضافة في هذا المركز، حيث قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أعرف أن دارسي شارك في مركز غريب عليه اليوم، وقد فعل ذلك 3 مرات في السابق، هذا يعود لكوننا في حالة طوارئ ولأن اللاعب مفيد لنا في هذا المركز".