تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يُبرر قراره الغريب أمام الشرطة، و"محارب السرطان" يتصدر قائمة المطلوبين

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 26 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • إنزاجي يُبرر قراره الغريب أمام الشرطة

    أبدى سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، رضاه عن أداء فريقه وانتصاره على الشرطة العراقي في خامس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بأربعة أهدف دون رد مساء أمس الثلاثاء في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

    ووجه المدرب تحية للاعبين بعد نجاحهم في الفوز بالمباراة الخامسة على التوالي وحصد العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من البطولة القارية، مطالبًا إياهم بالاستمرار على هذا المنوال والحفاظ على الصدارة.

    المدرب الإيطالي أشاد بمستوى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو تحديدًا، قائلًا عنه "هو لاعب جيد جدًا ويُقدم مستوى ثابت وممتاز منذ مونديال الأندية، مجتهد في التدريبات وأداؤه ثابت في جميع البطولات، امتلكت دومًا أسماءً قوية في مركز المهاجم مثل لاوتارو مارتينيز وتشيرو إيموبيلي، والآن لدي ماركوس ليوناردو وداروين نونيز".

    وبرر إنزاجي قراره الغريب بإشراك المهاجم عبد الكريم دارسي في خانة الظهير الأيمن بحالة الطوارئ التي يمر بها الفريق وبقدرة اللاعب تقديم الإضافة في هذا المركز، حيث قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "أعرف أن دارسي شارك في مركز غريب عليه اليوم، وقد فعل ذلك 3 مرات في السابق، هذا يعود لكوننا في حالة طوارئ ولأن اللاعب مفيد لنا في هذا المركز".

  • ماركوس ليوناردو يكشف سر تألقه مع الهلال

    أكد ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال صاحب الثنائية خلال مباراة الفوز على الشرطة العراقي 4-0 في خامس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس أن الاجتهاد ومواصلة العمل الدؤوب هما سر تألقه مع فريقه.

    وأبدى المهاجم البرازيلي سعادته البالغة بإحراز الهدف رقم 400 للهلال في دوري أبطال آسيا، واصفًا الحدث بالتاريخي، ومضيفًا في تصريحاته عقب المباراة مساء أمس "سعيد بإحرازي الهدف الـ400 للهلال في البطولة، فهو حدث تاريخي، لكن الأهم يبقى فوز الفريق والذي جاء نتيجة العمل الجماعي من الجميع".

    أضاف "هناك اختلاف بين مسابقتي الدوري ودوري الأبطال، الأولى تتضمن فرصًا للتعويض فيما الثانية لا، ولذا نحاول حسم الأمور فيها منذ البداية".

    وأتم عن سر تألقه "العمل هو الشيء الأهم، دونه لن نصل إلى شيء. تعودت من صغري على إحراز وصناعة الأهداف، وتبقى كلمة السر هي العمل الدؤوب".

  • إنزاجي يتمسك بالتعاقد مع "محارب السرطان"

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيز هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

