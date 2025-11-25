Simone Inzaghi Inter Getty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

صفقة الهلال المحتملة .. سيموني إنزاجي يتمسك بالتعاقد مع "محارب السرطان"

إنزاجي يبدأ في رسم خريطة صفقات الهلال..

يبدو أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، حدد أولى الصفقات الأجنبية التي يريد التعاقد معها؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

إنزاجي تولى القيادة الفنية للهلال، في صيف العام الحالي "2025"؛ حيث يُعاني من عديد الانتقادات بسبب المستوى الفني المتذبذب للفريق الأزرق، رغم أن كتيبته لا تزال تُنافس على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

  • سيموني إنزاجي يتمسك بـ"ضم" فرانشيسكو أتشيربي إلى الهلال

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلاميان فابريتسيو رومانو وماتيو موريتو، تمسك المدير الفني لنادي الهلال سيموني إنزاجي؛ بالتعاقد مع النجم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع فريق إنتر الأول لكرة القدم.

    رومانو وموريتو أكدا في بث عبر موقع "يوتيوب"، أن اهتمام إنزاجي بأتشيربي - الذي بدأ في الميركاتو الصيفي الماضي "2025" -؛ لا يزال مستمرًا وبشكلٍ كبير، حتى الآن.

     وأشار الإعلاميان إلى أن عقد المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، سينتهي مع نادي إنتر في 30 يونيو من عام 2026؛ حيث من غير المرجح أن يتم تجديده، لسنواتٍ أخرى.

    وشدد رومانو وموريتو على أن العلاقة "المتينة" بين إنزاجي وأتشيربي؛ قد تدفع اللاعب للانضمام إلى الهلال، في صفقة انتقال حر.

    ووفقًا لفابريتسيو رومانو وماتيو موريتو بدأت إدارة النادي الإيطالي العملاق، في البحث عن مدافعين جدد بالفعل؛ لتعويض الرحيل المرتقب لفرانشيسكو أتشيربي، خلال الفترة القادمة.

    • إعلان
  • FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    فرانشيسكو أتشيربي.. "تلميذ" سيموني إنزاجي في لاتسيو وإنتر

    المثير في الأمر أن اسم المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، ارتبط بالانضمام إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ وذلك بمجرد تولي مواطنه سيموني إنزاجي، القيادة الفنية للعملاق السعودي.

    وأشرف إنزاجي على تدريب أتشيربي، في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ قبل أن يضمه إلى فريق إنتر الأول لكرة القدم، صيف 2022.

    ولعب أتشيربي معارًا من لاتسيو إلى إنتر، في موسم 2022-2023؛ قبل أن يشتريه "النيراتزوري" نهائيًا، مقابل 4 ملايين يورو.

    ومع إنتر.. لعب المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، 131 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا مثلهم.

    ويُعد هدف فرانشيسكو أتشيربي في شباك العملاق الإسباني برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هو الأهم والأشهر للمدافع المخضرم، منذ الانضمام إلى صفوف إنتر.

    وقتها.. أدرك أتشيربي التعادل لإنتر ضد برشلونة (3-3) في الدقيقة 90+3؛ لتمتد المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين سجل فيهما العملاق الإيطالي هدف التأهُل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

    لكن.. أتشيربي خسر مع "النيراتزوري" نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ مثلما حدث في نسخة 2022-2023، أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

  • CF Monterrey v FC Internazionale Milano: Group E - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    قصة مؤثرة في حياة فرانشيسكو أتشيربي "هدف الهلال"

    المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي مر بالعديد من الاختبارات الصعبة في حياته الشخصية؛ بعيدًا عن مسيرته الرياضية، التي شهدت لعبه بقمصان العديد من الأندية المحلية.

    أصعب الاختبارات التي مر بها أتشيربي؛ هي إصابته بمرض "السرطان" مرتين، في الفترة من 2013 إلى 2014.

    وبينما كان أتشيربي يجري الفحوصات الطبية صيف عام 2013، للانضمام إلى صفوف نادي ساسولو الإيطالي، قادمًا من مواطنه جنوى؛ تم اكتشاف معاناة المدافع الإيطالي المخضرم من مرض "سرطان الخصية".

    وخضع أتشيربي لجراحة ناجحة؛ حيث تم الإعلان عن شفائه من "السرطان"، قبل أن يتجدد المرض عليه مجددًا في نوفمبر 2013.

    ودخل المدافع الإيطالي المخضرم في حالة نفسية صعبة؛ إلا أنه نجح من خلال الإرادة والعزيمة، أن يتغلب على "السرطان" للمرة الثانية.

    وعن ذلك يقول أتشيربي في تصريحات سابقة لـ"أولتيمو أومو": "عندما أُصِبتُ بـ(السرطان) للمرة الثانية؛ كنتُ أصرخ في بيتي، مطالبًا المرض بالخروج من جسدي".

    وشدد فرانشيسكو أتشيربي على أنه قرر في النهاية، أن يستمر في نفس نمط حياته وأن لا يجعل المرض يغيّره أبدًا؛ حتى اكتشف أنه شفيّ نهائيًا منه، رغم أنه كان يحصل على دواء للإسهال بـ"الخطأ" وليس الغثيان.

  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 20.

    * فوز: 15.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 44.

    * أهداف مستقبلة: 20.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
إنتر crest
إنتر
إنتر
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح