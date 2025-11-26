تعرف على المباريات المهددة .. كأس العرب تُهدد دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بالتأجيل

تنطلق بطولة كأس العرب فيفا 2025 في قطر يوم الأول من ديسمبر المقبل، وتُختتم بالمباراة النهائية يوم الـ18 من نفس الشهر.

ويُشارك المنتخب السعودي بالفريق الأول بقيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث استدعى قائمة مرصعة من النجوم ضمت كلًا من: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

وأدى ذلك القرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى توقف النشاط المحلي في السعودية، دوري روشن وكأس الملك، طوال فترة المسابقة، حيث من المقرر أن يتوقف اللعب عقب مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت القادمين.

روزنامة دوري روشن التي أعلنت سابقًا تقر بخوض الأندية مباريات الجولة العاشرة بدءًا من يوم 19 ديسمبر القادم، أي بعد يوم واحد فقط من نهائي كأس العرب.