أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | رونالدو يحصد جائزتين في ليلة واحدة .. قانون جواو فيليكس وجيسوس يفاجئ "موهبة العالمي"!
- AFP
عودة 3 لاعبين وجيسوس يستدعى "موهبة" النصر
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعاد الثلاثي "أيمن يحيى، عبد الملك الجابر، سامي النجعي"، الذين شاركوا في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة.
وكان يحيى يعاني من إصابة في غضروف الركبة، إبان مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العرب 2025، فيما خضع سامي النجعي لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي، مطلع الموسم الماضي، بينما تعرض الجابر لإصابة في غضروف الركبة، خلال بداية المعسكر الإعدادي في الصيف الماضي.
وقرر جيسوس، استدعاء عبد الرحمن سفياني، مهاجم النصر الشاب، الذي تم الإعلان مؤخرًا عن تجديد عقد لـ3 مواسم مُقبلة، للمشاركة في تدريبات الحصة التدريبية، قبل مواجهة الاتفاق، الثلاثاء، في الجولة 12 من دوري روشن السعودي.
- Goal AR
صفقة سفياني .. ومفاجأة نصراوية حول مصير نجم الهلال
حتى لا نبحث عن انتصار زائف: تضحية سفياني تحتاج إلى مكافأة .. ونصيحة للخروج من دوامة "الحرس القديم"
“الاختيار الصحيح" .. هكذا صرّح عبد الرحمن سفياني، الذي أعلن نادي النصر عن تجديد عقده رسميًا لمدة 3 مواسم مُقبلة.
وبحسب التقارير، فإن سفياني كان حلقة في صراع جديد بين النصر، من أجل الحفاظ على موهبته، والهلال الذي كان يرغب في انتزاع صفقة حرة، في يناير.
بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!
يشكل مستقبل البرتغالي روبن نيفيش صداعًا حقيقيًا لإدارة نادي الهلال في الوقت الراهن، إذ يقترب عقده من نهايته مع حلول الصيف المقبل دون أن يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة للاعب منذ أسابيع.
وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى خيارين لا ثالث لهما، تمديد الإقامة في الرياض أو العودة إلى القارة الأوروبية، جاءت تصريحات نصراوية مفاجئة لتقلب الموازين وتفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل نجم الوسط البرتغالي، في تطور وصفه البعض بأنه الرسالة الأكثر رعبًا لجماهير الهلال حتى الآن.
- Getty Images
رونالدو يتوج بجائزتين .. وأمنية هلالية بفوزه بكأس العالم
عشية فوزه بجائزة "جلوب سوكر 2025"، كأفضل لاعب في الشرق الأوسط، أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي، عن فوز كريستيانو رونالدو، مجددًا، بجائزة هدف الجولة 11 من دوري روشن السعودي، عن هدفه "بالكعب" في شباك الأخدود.
"أتمنى أن يفوز بكأس العالم" .. الدعيع يورط نفسه بمعلومة خاطئة عن كريستيانو رونالدو!
استعاد محمد الدعيع، أسطورة حراسة الهلال والمنتخب السعودي الأول، ذكريات له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تمنى له الفوز بكأس العالم، إلا أن قصة الدعيع أثارت الجدل، بسبب معلومة خاطئة عن "الدون".
جدل الدعيع لم يتوقف عند ذكرياته مع رونالدو، بل إنه دخل في خلاف مع محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بسبب اتهام الأخير للهلال بـ"الهدر المالي".
- social gfx/ Getty Images
كريستيانو في حفل "جلوب سوكر" .. كشف عن أهدافه المُقبلة!
"ما لم يحدث ذلك إن شاء الله" .. رونالدو يكشف أهدافه بعد جائزة جلوب سوكر ورسالة إلى "زوجته" جورجينا!
توج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، ضمن حفل جوائز النسخة السادسة عشرة من "جلوب سوكر 2025".
وأثناء تسلمه الجائزة، كشف رونالدو عن أهدافه خلال عام 2026، مؤكدًا أنه لا يزال شغوفًا باللعبة، كما تحدث عن شريكته جورجينا رودريجيز.
في جلوب سوكر 2025: رونالدو يتمالك دموعه بسبب جوتا .. ورد على طلب طريف من أفضل صانع محتوى!
شهد استفتاء جوائز "جلوب سوكر 2025"، مشاركة أكثر من 30 مليون مشجع لكرة القدم حول العالم، من أجل اختيار الفائزين في العديد من الجوائز، بين "أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل نادٍ، أفضل مدرب، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، جائزة مارادونا".. وغيرها من الجوائز التقديرية.
نتائج حفل جوائز جلوب سوكر 2025.. القائمة الكاملة
تتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم اليوم إلى الإمارات لمتابعة الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي يتضمن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر لعام 2025.
- Getty
طلب إنشاء قانون جواو فيليكس!
"قانون جواو فيليكس" .. طلب غريب إلى دائرة التحكيم ورد على تصريح انتقال الدوري للهلال!
وجه الإعلامي سعود الصرامي، طلبًا غريبًا إلى دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتطبيق قانون جديد يدعى بـ"قانون جواو فيليكس"، بعقوبات قد تصل إلى فسخ العقد.
- Getty Images Sport
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
عاش النصر صيفًا ساخنًا جدًا في 2025، حيث فاجأ الجميع بالتعاقد مع جورج جيسوس المدرب السابق للهلال والذي حقق معه إنجازات كبيرة، وقد صدم الجميع بالتعاقد مع جواو فيليكس ونجح في ضم إينيغو مارتينيز وكينجسلي كومان.
رهان الفريق كان رابحًا جدًا، رغم أن البداية كانت سلبية بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن الانطلاقة في دوري روشن السعودي كانت مثالية بتحقيق الفوز تلو الآخر، حتى وصلت سلسلة الانتصارات المتتالية إلى 10 بالفوز الأخير على الأخدود بثلاثية نظيفة.
والأمر لم يختلف في دوري أبطال آسيا 2، إذ أنهى النصر دور المجموعات متصدرًا بالعلامة الكاملة، حيث جمع 18 نقطة من 6 انتصارات آخرها على الزوراء العراقي 5-1.
خيبة الأمل الكبرى كانت في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خرج من دور الـ16 بالخسارة أمام الاتحاد، وذلك بعد تخطي جدة في دور الـ32.
النصر لا يُقدم فقط نتائج قوية هذا الموسم، بل يُمتع جمهوره بالعروض الممتازة والأداء المذهل فرديًا وجماعيًا، وسط تألق ملفت من نجومه وعلى رأسهم جواو فيليكس الذي قد يُوصف بالحصان الأسود في انتقالات صيف 2025.