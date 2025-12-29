أخبار النصر اليوم | رونالدو يحصد جائزتين في ليلة واحدة .. قانون جواو فيليكس وجيسوس يفاجئ "موهبة العالمي"!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعاد الثلاثي "أيمن يحيى، عبد الملك الجابر، سامي النجعي"، الذين شاركوا في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة.

وكان يحيى يعاني من إصابة في غضروف الركبة، إبان مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العرب 2025، فيما خضع سامي النجعي لجراحة في الرباط الصليبي الأمامي، مطلع الموسم الماضي، بينما تعرض الجابر لإصابة في غضروف الركبة، خلال بداية المعسكر الإعدادي في الصيف الماضي.

وقرر جيسوس، استدعاء عبد الرحمن سفياني، مهاجم النصر الشاب، الذي تم الإعلان مؤخرًا عن تجديد عقد لـ3 مواسم مُقبلة، للمشاركة في تدريبات الحصة التدريبية، قبل مواجهة الاتفاق، الثلاثاء، في الجولة 12 من دوري روشن السعودي.