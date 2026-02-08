أخبار النصر اليوم | ظهور رونالدو بين "الوصف المسيء" ومكالمة مورجان .. وحيدر يلقن دياز درسًا في فن بانينكا!

الخلافات داخل النصر تتصاعد .. "مؤامرة" نواف العقيدي، اشتباك نجم العالمي مع سيميدو وسيماو و"إضراب" جورج جيسوس لرفض طلبه

إن بدى المشهد الخارجي أن المنتمين للنصر غاضبون من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة ولجنة التعاقدات ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، فالكواليس الداخلية تقول إن الوضع ليس على ما يرام حتى بين المسؤولين داخل أروقة النادي.

"تذكر ما فعلته مع سعود عبدالحميد ولا تلعب دور البطولة" .. هجوم على حامد البلوي بعد كيل الاتهامات لإدارة العميد في قضية كريم بنزيما

الشد والجذب لا يزال قائمًا في الوسط الرياضي السعودي، وهذه المرة طال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بعد هجومه على مسؤولي العميد والنصر، على خلفية أزمة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

أين عبدالرزاق حمدالله أمام الخلود؟ .. جمهور الشباب يهاجم والمقارنة مع النصر والاتحاد في الصورة!

يقولون "في الليلة الظلماء يُفتقد البدر" .. وهذا ما عاشه الشباب بالأمس أمام الخلود، حيث اللقاء الذي واصل به المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غيابه عن مباريات الفريق.

بالأمس، تلقى الشباب الهزيمة أمام الخلود بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!

"ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!

لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!

فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.

وكأنه ينتقم من حسين عبدالغني بعد 4 سنوات .. علي البليهي يتصرف بطريقة "لا أخلاقية" تجاه ثنائي الخلود!

في وقت يحتاج به للاتزان والهدوء أكثر من أي وقتٍ مضى لاستعادة ما فاته فنيًا بالجلوس على مقاعد الهلال، خطف المدافع علي البليهي الأنظار في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد "الشباب"، بتصرفات "غير أخلاقية".