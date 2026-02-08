إن بدى المشهد الخارجي أن المنتمين للنصر غاضبون من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة ولجنة التعاقدات ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، فالكواليس الداخلية تقول إن الوضع ليس على ما يرام حتى بين المسؤولين داخل أروقة النادي.
الخلافات داخل النصر تتصاعد .. "مؤامرة" نواف العقيدي، اشتباك نجم العالمي مع سيميدو وسيماو و"إضراب" جورج جيسوس لرفض طلبه
ما القصة؟
في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.
فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.
تلك التحركات دفعت قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"الإضراب" عن المشاركة في المباريات الأخيرة، متهمًا مسؤولي صندوق الاستثمارات بعدم المساواة بين الأندية في الدعم، وتخصيص الهلال بمبالغ أكبر من الجميع، بحسب عدة صحف أجنبية وسعودية .. ولا تزال الأزمة قائمة مع رفض الدون اللعب في المباريات المحلية بالسعودية.
اشتباك العمري مع سيميدو وسيماو
الصحفي النصراوي متعب الهزاع فتح ملف الغضب داخل النصر في حلقة الأمس من برنامج "نادينا"، بعدما كشف الناقد الرياضي حمد الصنيع عن مفاجأة في واقعة المدافع عبدالإله العمري الأخيرة عقب نهاية كلاسيكو الاتحاد.
العالمي استضاف العميد أول أمس الجمعة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية نظيفة، سجلها ساديو ماني "ضربة جزاء" وأنجيلو جابرييل، في الدقيقتين 84 و6+90.
وعقب المباراة، فوجئ الجميع بانفعال عبدالإله العمري تجاه أحد الأشخاص الحاضرين في مدرجات الأول بارك، وسط استغراب من الجميع في ظل عدم وضوح الصورة ومتلقي الهجوم.
لكن حمد الصنيع أكد عبر برنامج "نادينا" أن غضب العمري كان اتجاه الثنائي البرتغالي جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.
في هذا الشأن، علق متعب هزاع موضحًا: "ما فعله العمري ما هو إلا عتب محب فقط، فالأحداث الأخيرة أثرت على النصر من أمر رونالدو وعدالة المنافسة، كل ذلك أثر على اللاعبين، نفسيتهم سيئة وكنت أتوقع هزيمتهم أمام الاتحاد".
"مؤامرة" نواف العقيدي"
تطرق متعب الهزاع كذلك للحديث عن غضب الحارس السعودي نواف العقيدي في النصر، بعدما استبعده المدرب البرتغالي جورج جيسوس من المباريات الأخيرة، مع الاستعانة بالبرازيلي بينتو، على إثر أخطائه البدائية في بعض المباريات، فيما دفعه للشعور بأن هناك "مؤامرة" ضده، خاصةً مع حملة الهجوم الإعلامية الكبيرة التي تعرض لها دون خروج رد رسمي من ناديه للدفاع عنه بشكل صريح وحازم.
هنا أكد الهزاع أن العقيدي يشعر بأن النصر تخلى عنه، مضيفًا في رسالة للحارس: "النصر وقف معك بشكل كبير جدًا سواء الجماهير أو المدرب أو الإدارة أو اللاعبين، الجميع يحترمك".
وتابع: "الحرب الإعلامية الأخيرة أثرت على نواف بشكل سلبي، لكن عليه أن يعلم أن الجميع في النصر معه، لأنه يشك في ذلك، ومشاركة بينتو لا تعني عكس ذلك".
رفض طلب جورج جيسوس
الختام كان مع غضب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس الذي "أضرب" عن حضور المؤتمرات الصحفية الأخيرة بعد نهاية الميركاتو الشتوي.
البعض زعم أن موقف البرتغالي تضامنًا مع كريستيانو رونالدو وغضبه من عدم تدعيم صفوف فريقه بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.
لكن الصحفي متعب الهزاع كشف سر موقف جيسوس، مؤكدًا" "لقد طلب من إدارة النصر واللجنة التنفيذية أن يقيم معسكرًا في تركمانستان، لكنه فوجئ بالرفض بداعي عدم وجود أموال!، وهو ما أغضبه ودفعه لاتخاذ موقف".
جدير بالذكر أن النصر يحل ضيفًا على أركاداج التركمانستاني في 11 من فبراير الجاري، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
غضب من حديث متعب الهزاع
حديث متعب الهزاع بغموض بعض الشيء عن الأزمات الداخلية في النصر سواء نواف العقيدي أو نفيه علمه بمعلومة حمد الصنيع عن اشتباك العمري مع سيميدو وسيماو، أغضب الإعلامي الرياضي دباس الدوسري.
الدوسري استغرب ترك مقدم برنامج "نادينا" عبدالرحمن الحميدي، للهزاع يتحدث مع مشاهديه بـ"الألغاز"، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أسوأ دور يلعبه الإعلامي حين يتقمص دور الإداري أو الشرفي .. رسالة إلى نواف العقيدي لم يفهم أحد منها شيء، ويعرف غضب عبدالإله العمري عتب محب ولا يدري لمن كان يوجّه إشاراته!!، والله لو كنت مكان عبدالرحمن الحميدي ما أتركه يكمل حديثه بهذه الطريقة".