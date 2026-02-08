وكأنه ينتقم من حسين عبدالغني بعد 4 سنوات .. علي البليهي يتصرف بطريقة "لا أخلاقية" تجاه ثنائي الخلود!

صاحب الـ36 عامًا تحول من نجم أساسي لـ"حبيس على مقاعد البدلاء" في الهلال بنهاية موسم 2024-2025، تحديدًا مع رحيل المدير الفني المخضرم جورج جيسوس، وقدوم محمد الشلهوب ثم الإيطالي سيموني إنزاجي من بعده.

هذا التحول المفاجئ في مسيرته، أتى على خلفية تراجع مستواه بشكل ملحوظ للجميع، فيما كان جيسوس يتشابك بالتصريحات مع جماهير النادي، التي كانت رافضة لإشراكه بشكل أساسي.

بالتزامن مع هذا الشد والجذب، "تورطت" إدارة النادي السابقة برئاسة فهد بن نافل، في تجديد عقده، وهي الخطوة التي لم تقدر على إعلانها بشكل رسمي، تجنبًا للغضب الجماهيري.

في الأخير، اضطر الهلال للاستغناء عن علي البليهي في الميركاتو الشتوي المنقضي، معارًا لصفوف الشباب لمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الجاري.