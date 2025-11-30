أخبار الاتحاد اليوم | نجم ريال مدريد يدافع عن كانتي .. وحمد الله يستفز الشبابيين من أجل العميد!

وفي ظل تذبذب نتائج العميد في مسابقة دوري روشن السعودي، وتراجعه في سباق اللقب بعد مرور تسع جولات، بحلوله في المركز السابع بـ14 نقطة، بات كأس خادم الحرمين الشريفين هو أمل المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حجز النمور مقعدًا في نصف النهائي.
وقبل ثلاث جولات على نهاية مرحلة الدوري، فإن الاتحاد يواصل القتال من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثامن في مجموعة الغرب، برصيد 6 نقاط.
موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.
تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة المثيرة والاتحاد يسعى للحفاظ على اللقب.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، وكان الاتحاد قد توج بنسخة الموسم الماضي 2024-2025.