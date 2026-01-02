أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | روشتة التخلص من ورطة سيميتش .. الشهري يريد الرحيل و"عقبة" تواجه 3 أندية لضم نجم الخليج!
- Getty Images Sport
مؤشرات رائعة وراء "انتفاضة" الاتحاد مع كونسيساو
انتفاضة ديسمبر.. ماذا فعل كونسيساو ليصنع النسخة الأشرس من الاتحاد؟
لم تكن بداية المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع فريق الاتحاد مفروشة بالورود، بل حاصرتها أسئلة مشروعة حول قدرة العميد على استعادة بريقه المفقود وسط منافسة شرسة.
ولكن، وبلغة الأرقام التي لا تعرف المجاملة، يبدو أن تحولاً جذرياً قد حدث داخل أروقة النادي في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد الاتحاد مجرد فريق يبحث عن الفوز بأي طريقة، بل تحول إلى منظومة متماسكة تفرض أسلوبها على الخصوم.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..
يستضيف الاتحاد، نظيره التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
- social gfx
ورطة سيميتش وفريق يلو "عقبة" للثلاثي من أجل صفقة مراد هوساوي
الصراع يشتعل .. الهلال والنصر والاتحاد يضغطون على "أحد" والخليج ينتظر التحرك رسمي لبيع مراد هوساوي!
بدأت الثلاثي الكبير النصر والهلال والاتحاد في التحرك خلال الساعات الماضية بشكل جدي، من أجل التعاقد مع مراد هوساوي لاعب وسط الخليج، ليشتعل الصراع على اللاعب الذي لفت الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
لتلبية رغبة كونسيساو .. الاتحاد يتورط في أزمة بسبب سيميتش وحلان للخروج منها!
وجد نادي الاتحاد نفسه في ورطة، بسبب رغبته في التخلص من المدافع الصربي كارلو سيميتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتلبية رغبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
ميركاتو الاتحاد .. صالح الشهري يرغب في الرحيل وسيرجيو كونسيساو يوافق على ضم نجم النصر
يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد حاليًا، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
وعانى الاتحاد من تذبذب كبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ولكنه بدأ يتعافى تدريجيًا مؤخرًا، بتحقيق 4 انتصارات متتالية.
- Getty Images
الجديد حول مستقبل محمد صلاح
من أجل عودة استثنائية .. روما يُنافس الأندية السعودية لضم محمد صلاح من ليفربول!
يقال إن محمد صلاح مستهدف للعودة إلى الدوري الإيطالي. ودّع النجم المصري إيطاليا في عام 2017 عندما انتقل إلى ليفربول. حقق إنجازات قياسية في أنفيلد، وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك تكهنات برحيله في أوائل عام 2026. ويُزعم أن روما يرغب في لم شمل وجه مألوف.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2026
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025-2026 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
- Getty Images Sport
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن عشر مباريات، تمكن خلالها من تحقيق خمسة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.