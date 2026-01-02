Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
انتفاضة ديسمبر.. ماذا فعل كونسيساو ليصنع النسخة الأشرس من الاتحاد؟

الكرة لا تخرج من أقدامهم.. أرقام كونسيساو تكشف الوجه المرعب للاتحاد

لم تكن بداية المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع فريق الاتحاد مفروشة بالورود، بل حاصرتها أسئلة مشروعة حول قدرة العميد على استعادة بريقه المفقود وسط منافسة شرسة. 

ولكن، وبلغة الأرقام التي لا تعرف المجاملة، يبدو أن تحولاً جذرياً قد حدث داخل أروقة النادي في الآونة الأخيرة، حيث لم يعد الاتحاد مجرد فريق يبحث عن الفوز بأي طريقة، بل تحول إلى منظومة متماسكة تفرض أسلوبها على الخصوم.

نستعرض في هذا التقرير، وبالاستناد إلى بيانات دقيقة، كيف تحول الاتحاد تحت قيادة كونسيساو إلى نسخة أكثر شراسة وتنظيماً.

    عودة الانتصارات المتتالية.. وعبور عقبة الكأس

    لأول مرة منذ شهر مايو الماضي، حين حقق الفريق ست انتصارات متتالية في الدوري، يعود الاتحاد ليعزف نغمة الفوز المتواصل في أربع مباريات متتالية شملت جميع المسابقات، في سلسلة هي الأقوى للفريق هذا الموسم. 

    هذه الصحوة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج عمل فني وبدني شاق ظهرت ثماره بوضوح عقب المعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق في أوائل شهر ديسمبر.

    أبرز ما في هذه السلسلة هو تنوع المنافسات وقوة الخصوم؛ فقد بدأت بحسم التأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس بعد إقصاء الشباب في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتم تحقيق انتصارات هامة في الدوري على كل من نيوم والشباب، كما شهدت التفوق القاري على ناساف كارشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    تتحدث الأرقام بوضوح عن صلابة دفاعية مكتسبة ونجاعة هجومية عادت للواجهة؛ ففي هذه المواجهات الأربعة ، نجح هجوم النمور في دك شباك خصومهم بـ 10 أهداف كاملة، كان أبرزها الفوز العريض بنتيجة (4-1) في الكأس، بينما لم تستقبل شباكهم سوى هدفين فقط طوال هذه الفترة، مع الخروج بشباك نظيفة في مباراتين، وهو ما يعكس استعادة الفريق لشخصية البطل التي افتقدها الجمهور لفترة.

  • ملوك الاستحواذ والتمرير في دوري روشن

    بعيداً عن النتائج الرقمية المباشرة، تغير شكل الاتحاد الفني داخل المستطيل الأخضر جذرياً، لم يعد الفريق يعتمد على رد الفعل، بل أصبح هو صاحب الفعل والمبادرة. وبالنظر إلى الإحصائيات الدقيقة الصادرة عن منصتي "FotMob" و "Fbref"، نجد أن الاتحاد يتصدر المشهد في أهم مؤشرات الهيمنة والسيطرة في الدوري السعودي، متفوقاً على جميع منافسيه.

    يحتل الاتحاد المركز الأول في معدل الاستحواذ على الكرة في المباراة الواحدة بنسبة وصلت إلى 61.9%، هذا الرقم يعني أن الخصم يقضي معظم وقت المباراة في مطاردة الكرة، مما يقلل من خطورته الهجومية ويستنزفه بدنياً وذهنياً، وهو الأسلوب الذي يعتمده كونسيساو لحماية مرماه عبر الحرمان من الكرة.

    ولا يكتفي الاتحاد بالاحتفاظ بالكرة فقط، بل يستخدمها بفعالية ودقة، حيث يأتي الفريق في المركز الأول أيضاً من حيث عدد التمريرات الناجحة بمتوسط 476 تمريرة في المباراة الواحدة، مما يثبت أن الفريق بات الأكثر تنظيماً وقدرة على تدوير الكرة وبناء الهجمات من الخلف بتسلسل مدروس دون اللجوء للتشتيت العشوائي.

    الفعالية الهجومية.. الجودة تتفوق على الكم

    قد يجادل البعض بأن الاستحواذ السلبي لا يفيد، لكن أرقام الاتحاد الهجومية ترد بقوة على هذا الطرح، ورغم أن الفريق يأتي في المركز الثالث من حيث معدل التسديدات على المرمى بمتوسط 5.3 تسديدة في المباراة، خلف النصر الذي يمتلك 8.2 والهلال بـ 7.8، إلا أن دقة هذه التسديدات وفعاليتها تعكس تركيزاً عالياً من لاعبي العميد.

    يحتل الاتحاد المركز الثالث في نسبة دقة التسديدات التي تذهب بين القائمين والعارضة بـ 40.7%، منافساً الهلال الذي يمتلك 47.3% والأخدود بـ 43.6%.

    علاوة على ذلك، فإن التواجد في مناطق الخطر هو سمة الفريق الحالية، حيث يحتل المركز الرابع في معدل لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم بـ 329 لمسة، خلف النصر بـ 431، والهلال بـ 378، والأهلي بـ 341، هذا الرقم يؤكد أن استحواذ الاتحاد ليس سلبياً في مناطق وسط الملعب، بل هو استحواذ يهدف لخنق المنافس في مناطقه الدفاعية.

  • بيت القصيد

    ما يفعله سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد حالياً يتجاوز مجرد تحسين النتائج؛ إنه عملية بناء هوية لفريق يرفض الاستسلام للظروف. 

    الأرقام تثبت أن العميد عاد ليكون طرفاً شرساً ومزعجاً، يمتلك الكرة، يتحكم في إيقاع اللعب، ويعرف طريق المرمى جيداً سواء في الدوري أو في حسم مواجهات الكؤوس الإقصائية، ومع استمرار هذا النسق التصاعدي، يبدو أن القسم الثاني من الموسم سيحمل الكثير من الإثارة لجماهير العميد.

