ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

ولن تكون المنافسة سهلة، إذ يواجه التعاون صاحب المركز الثالث الذي لا يتفوق عليه سوى الهلال والنصر، ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط في الدوري الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 3 يناير 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد التعاون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والتعاون في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026