أخبار الاتحاد اليوم | رحيل "مؤكد" للثنائي في الصيف .. ورونالدو يرافق نجم باريس في تشكيل دانيلو بيريرا!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد السابع من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    بتوصية فنية .. الاتحاد لن يجدد عقد هذا الثنائي

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، أوصت الإدارة، بعدم تجديد عقد الثنائي عوض الناشري وعبد العزيز البيشي، في ظل دخول اللاعبين في الفترة الحرة من عقديهما خلال يناير المُقبل، ما يتزامن مع آخر 6 شهور في العقد.

    ووفق توصية اللجنة الفنية، فإن الإدارة الاتحادية تتجه نحو الاكتفاء باستمرار اللاعبين حتى نهاية عقديهما في الصيف، ومن ثم رحيلهما بشكل حر، دون اتخاذ أي خطوات إضافية.

    ويلعب عوض الناشري في صفوف الاتحاد، منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2020، فيما شارك اللاعب في 6 مباريات فقط خلال الموسم الجاري "2025-2026"، بإجمالي 209 دقيقة.

    أما عن عبد العزيز البيشي، فإن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لا يعول عليه كثيرًا، علمًا بأن اللاعب لم يلعب سوى 21 دقيقة فقط، خلال مباراتين بدوري روشن، في الموسم الحالي.

    برنامج النمور في دبي

    استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معسكره الخارجي في مدينة دبي الإماراتية، في ظل فترة التوقف الجارية، حيث يستمر المعسكر حتى 14 ديسمبر، في حضور جميع اللاعبين، المحليين والأجانب، عدا الثنائي عبد الرحمن العبود وصالح الشهري، اللذين يشاركان مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

    ووفق "الرياضية"، فإن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، يعمل على رفع المعدل اللياقي، على فترتين صباحية ومسائية، على أن يتم الكشف عن المواجهة الودية التي يخوضها الفريق، خلال اليومين المُقبلين.

    دانيلو بيريرا يختار رونالدو في تشكيل الأفضل

    كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي، عبر منصة (إكس)، عن مقابلة مع دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، من أجل اختيار تشكيل لأفضل 5 لاعبين برتغاليين.

    واختار بيريرا، قائد النصر، كريستيانو رونالدو، على رأس تشكيل أفضل برتغاليين، فيما كشف عن المفضلين أيضًا في قائمته، وهم "ريكاردو كارفاليو، برونو فيرنانديش، كوستينيا، فيتينيا".

    حقيقة رغبة الاتحاد في ضم محمد صلاح

    بيرس مورجان "الوجهة الأولى" والدوري السعودي قد يصطدم بـ"جنون" جوارديولا! .. الوجهات المحتملة لمحمد صلاح بعد أزمة ليفربول

    هنا حيث الوجه السيئ لكرة القدم، عندما تقدم كل شيء لنادٍ بعينه ثم تأتي النهاية لتُجبر كتب التاريخ على إغلاق صفحاته بطريقة هي الأسوأ، ربما لم تخطر على بال أحد .. هنا حيث الكأس الذي تجرعه عدة نجوم من قبل باختيارات عشوائية من قبل سيناريوهات الساحرة المستديرة .. والآن وقع الاختيار على النجم المصري محمد صلاح ليذق المرارة نفسها بعد مسيرة أكثر من ناجحة مع ليفربول!

    مسيرة استمرت لثماني سنوات كان النجاح هو السمة السائدة عليها، لكنه لم تخل أيضًا من الأزمات إلا أن هذه المرة تبدو أنها النهاية، ويبدو الرحيل أقرب من أي وقتٍ مضى!

    معضلة فنية والأمل في يد كونسيساو .. معاناة "رودريجو مورا" في بورتو تعيد أمل الاتحاد في ضم الجوهرة البرتغالية

    خلال الصيف الماضي، حاول الاتحاد التعاقد مع جوهرة بورتو البرتغالي، اللاعب الشاب رودريجو مورا صاحب الـ18 عامًا فقط، والذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه بالموسم الماضي، ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين، ليستمر اللاعب مع فريقه، ولكن يبدو أن القدر سيلعب دوره ويفتح الباب مجددًا أمام العميد.

    الاتحاد وضع استراتيجية واضحة، وهي التركيز على تدعيم الفريق بمجموعة من اللاعبين الشباب، من أجل بناء جيل جديد قادر على قيادة النمور لتحقيق البطولات على مدار السنوات القادمة، ولذلك استهدف مورا من بورتو.

    صالح الشهري يكشف سر التحية العسكرية

    "لا مزيد من الأرجنتين لو سمحتم" .. صالح الشهري يكشف سر احتفاله "العسكري" وتوقعه لمجموعة السعودية بكأس العالم 2026

    تحدث النجم صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، عن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025، كاشفًا عن رأيه في الانتصار الذي حققه الأخضر أمام عمان في الجولة الأولى.

    صالح الشهري شارك كبديل في مباراة السعودية وعمان، حيث نجح في تسجيل هدف الانتصار، والظفر بالثلاث نقاط، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب.

    آخرها كأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يتحوّل للاعب تايكوندو في حالات الطرد و"واقعة الهلال وتقزيم جمهور الأهلي الدليل"!

    شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نظيره العُماني، مساء الجمعة، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    حمدالله قاد هجوم المنتخب المغربي ضد عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    لكن.. مهاجم الفريق الشبابي تعرض لـ"طرد مباشر" في الدقيقة 53؛ ليضطر منتخب بلاده لإكمال باقي مجريات اللقاء ضد عُمان، بنقصٍ عددي.

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    وفي ظل تذبذب نتائج العميد في مسابقة دوري روشن السعودي، وتراجعه في سباق اللقب بعد مرور تسع جولات، بحلوله في المركز السابع بـ14 نقطة، بات كأس خادم الحرمين الشريفين هو أمل المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حجز النمور مقعدًا في نصف النهائي.

    وقبل ثلاث جولات على نهاية مرحلة الدوري، فإن الاتحاد يواصل القتال من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثامن في مجموعة الغرب، برصيد 6 نقاط.

    موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

    يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

    جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

    تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة المثيرة والاتحاد يسعى للحفاظ على اللقب.

    جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

    ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، وكان الاتحاد قد توج بنسخة الموسم الماضي 2024-2025.

