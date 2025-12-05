آخرها كأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يتحوّل للاعب تايكوندو في حالات الطرد و"واقعة الهلال وتقزيم جمهور الأهلي الدليل"!

شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نظيره العُماني، مساء اليوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

حمدالله قاد هجوم المنتخب المغربي ضد عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

لكن.. مهاجم الفريق الشبابي تعرض لـ"طرد مباشر" في الدقيقة 53؛ ليضطر منتخب بلاده لإكمال باقي مجريات اللقاء ضد عُمان، بنقصٍ عددي.

ويتواجد منتخبا المغرب وعُمان في "المجموعة الثانية"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من السعودية وجزر القمر.