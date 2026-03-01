أخبار الاتحاد اليوم | قضية تسجيلات جديدة والمتهم الهلال .. وبنزيما يثير الشكوك حول "التقليل من العميد"

أفاد موقع 365Scores، بأن إدارة نادي الاتحاد، تحركت قانونيًا بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي اتهام لاعب دولي سابق يعمل في منصب إداري داخل الهلال، بالتواصل مع ثنائي العميد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، للتفاوض معهم بشكل غير نظامي، رغم عدم دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.

وتضمنت الشكوى وجود انطلاع غير قانوني على عقد العبود بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لتتمسك إدارة الاتحاد بكامل حقوقها القانونية، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي.

وأضاف التقرير أن أحد لاعبي الاتحاد، أرسل إثباتًا لإدارة ناديه، يفيد بتواصل إداري من الهلال معه للتفاوض خلال فترة سريان عقده، بما يتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات رسمية، ضمن إرفاقها ضمن الشكوى المرفوعة.

وفي حالة ثبوت مخالفة إداري الهلال، فإنه سيتم معاقبته بالإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، مع غرامة مالية، فضلًا عن منع ناديه من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة.

سيناريو حمد الله يطبخ على نار هادئة .. الاتحاد يتحرك قانونيًا ضد أحد أندية العاصمة!

يبدو أننا أمام سيناريو جديد قد يعيد إلى الأذهان، ما حدث مع نادي الاتحاد، ونجمه السابق عبد الرزاق حمد الله، قبل ما يقارب من "4" سنوات.

الاتحاد - هذه المرة - قرر أن يتجه إلى القانون، من أجل المطالبة بحقوقه إزاء أحد أندية العاصمة، في قضية تتعلق بأزمة "الفترة المحمية".