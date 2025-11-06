أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | عقوبة بسبب قوارير المياه .. تحذير من إقالة يايسله وموقف ديميرال قبل ديربي الاتحاد!
الانضباط تعاقب جماهير الأهلي .. و"هل يُلغى طرد نجم الاتحاد؟"
قررت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة مالية كبيرة على النادي الأهلي، بسبب سلوك الجماهير في مباراة الرياض، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.
طالبوا بإلغاء "طرد" فابينيو قبل ديربي الأهلي .. الانضباط تقول كلمتها في حالة الاتحاد "النادرة"!
حالة وصفها رياض مزهر، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، بأنها "نادرة"، إلا أنها لم تكن كافية لقرار من لجنة الانضباط والأخلاق، ينقذ البرازيلي فابينيو تفاريس، من "الإيقاف" قبل مباراة الديربي أمام الأهلي.
في قمة الجولة الثامنة، يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، مساء السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
بعد غيابه أمام السد .. حقيقة إصابة ديميرال وموقفه من ديربي الاتحاد
كشفت صحيفة "الرياضية"، عن السبب وراء غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وموقفه من المشاركة في ديربي جدة، أمام الاتحاد، يوم السبت المُقبل.
واكتفى ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بوضع ديميرال على مقاعد البدلاء في مباراة السد، التي انتهت بفوز الراقي بنتيجة (2-1)، بعدما تعرض المدافع التركي لارتفاع بسيط في درجة الحرارة.
في المقابل، بات ديميرال جاهزًا للمشاركة في ديربي الاتحاد، حيث يدخل الأهلي المباراة وسط جاهزية من جميع لاعبيه الأجانب، في انتظار قرار يايسله حول قائمة الأجانب الثمانية، بعد تدريبات الجمعة.
وأثار ديميرال حالة من الجدل، بعد تعليقه الساخر بالإشارة بـ"وجوه ضاحكة"، على ركلة جزاء النصر في الدقائق الأخيرة أمام الفيحاء في دوري روشن، الأمر الذي تسبب في رسالة مسيئة لوالدته من قِبل أحد المشجعين، لتقرر إدارة الأهلي التحرك قانونًا ضد صاحب الحساب المسيء.
في المقابل، قرر أحد مشجعي الأهلي، ويدعى "بندر المنبهر"، تكريم المدافع بنشر شهادة أسهم وقفية ضمن مشروع وقف خيري من أجل والدته المتوفية.
رد شديد اللهجة على المطالبات برحيل ماتياس يايسله
"شخص لديه انترنت على هاتفه" .. تعليق قوي من تركي العجمة على إمكانية إقالة يايسله ويكشف المتسبب!
علق الإعلامي تركي العجمة، على الأنباء التي تتردد خلال الفترة الحالية، حول إمكانية إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، حال خسارته لمباراة ديربي جدة ضد الاتحاد.
وانتشرت بعض الأخبار، عن أن إدارة الأهلي قد تتخذ قرارًا بإقالة يايسله، حال خسارته مباراة ديربي جدة المقرر لها مساء السبت المقبل.
بعد أنباء رغبة الأهلي وتجديد ميسي .. عرض الأرجنتيني على عملاق تركيا
بعد رفض السعودية ضمه .. وكلاء ليونيل ميسي يلجأون لعملاق تركيا لإنقاذه من التوقف الأمريكي قبل كأس العالم 2026!
شهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب وكلاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقاله إلى فريق آخر، وذلك قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر كاملة، قبل انطلاق كأس العالم في صيف 2026، ولذلك يُريد ميسي اللعب مع أي فريق لتفادي التأثر بدنيًا بالابتعاد عن المشاركة في مباريات رسمية.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
استهل فريق الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بطريقة مثالية، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي، ليعلن عن بداية طموحة تعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.
إلا أن مسيرة الأهلي في دوري روشن السعودي لم تخلُ من التذبذب، إذ لم يتمكن من تحقيق الاستقرار في الأداء والنتائج خلال الجولات السبع الأولى، حيث حقق الفريق 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات، ما وضعه في منطقة الوسط بجدول الترتيب.
أما على الصعيد القاري، فقد بدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا – النخبة بقوة، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 على ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية 2-2 أمام الدحيل القطري، ثم يحقق فوزًا عريضًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وأخيرًا انتصر على السد القطري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة القارية
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق عروضه الإيجابية وتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي، فيما تلقى ضربة موجعة على المستوى الدولي بعد خسارته أمام بيراميدز المصري 1-3 في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ليكتفي بالمركز الثاني.