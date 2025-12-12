أخبار الأهلي اليوم | صدمة لرياض محرز .. إصابة نجم الراقي وإيبانيز "يخرج عن شعوره" في مباراة ودية!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة (1-2)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، بمقر الراقي في جدة، في إطار فترة التوقف الدولي، التي تتزامن مع إقامة منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025".

ووجه إنزو ميلوت على هدف الأهلي الوحيد في شباك الرجاء، خلال الدقيقة الخامسة، قبل أن يرد المنافس بثنائية، فيما حرص خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي، على تكريم مسؤولي الفريق المغربي عقب اللقاء.

ولعلّ أبرز أحداث المباراة، تمثلت في غضب روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، والذي فقد أعصابه إزاء أحد لاعبي الرجاء، علمًا بأنه أهدر فرصة محققة لتعادل الراقي خلال الشوط الثاني.

"نحس" نجم الأهلي عملة نادرة! .. إصابة تربك حسابات يايسله في "ودية" الرجاء المغربي

في ظل مغادرة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، باتت خسارة أي لاعب، بمثابة أزمة قد تربك حسابات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في الاستحقاقات المُقبلة، ما القصة؟