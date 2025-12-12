في ظل مغادرة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، باتت خسارة أي لاعب، بمثابة أزمة قد تربك حسابات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في الاستحقاقات المُقبلة، ما القصة؟
"نحس" نجم الأهلي عملة نادرة! .. إصابة تربك حسابات يايسله في "ودية" الرجاء المغربي
- Getty
إصابة لاعب الأهلي في ودية الرجاء
وتعرض الجهاز الفني للأهلي، لصدمة بعد إصابة زياد الجهني، متوسط ميدان الفريق، في الشوط الأول من المباراة الودية أمام الرجاء المغربي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر الراقي في جدة.
واضطر ماتياس يايسله، لإجراء تبديل اضطراري، بسحب زياد الجهني، بسبب الإصابة، ودخول فهد الرشيدي، في ظل تحضيرات الراقي لعودة منافسات دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه ماتياس يايسله، على تجربة فقدان خدمات بعض اللاعبين الذين يستعدون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على غرار الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، الجناح الجزائري رياض محرز.
ودفع يايسله بتشكيل أساسي يضم "عبد الله عبده في حراسة المرمى، يزن مدني، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس، أتانجانا، زياد الجهني، إنزو ميلوت، ماتيوس جونسالفس، ويندرسون جالينو، إيفان توني.
- Getty
ماذا يحدث مع زياد الجهني؟
ويعاني زياد الجهني من غياب التوفيق مع الأهلي، في المباريات الأخيرة، خاصة وأن غيابه عن الجولة المُقبلة في دوري روشن، بات أمرًا مؤكدًا.
وكان الجهني، الذي جدد عقده مؤخرًا مع الأهلي لمدة 4 مواسم، قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة الرياض، ليغيب على إثرها عن ديربي الاتحاد، في الجولة الثامنة، والتي فاز فيها الراقي بنتيجة (1-0).
وعاد الجهني إلى تشكيل ماتياس يايسله، في مباراة القادسية، بالجولة التاسعة، إلا أنه تلقى بطاقة حمراء جديدة مباشرة.
ونتيجة لما سجله الحكم من قيام الجهني بـ"سلوك مشين" تجاه لاعب القادسية، قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وجاءت إصابة الجهني في ودية الرجاء، لتؤكد أن متوسط ميدان الأهلي، يعاني من سوء توفيق "غريب"، في الفترة الأخيرة، ما بين الإصابات والإيقافات.
المباريات التي يغيب عنها الجهني
وقررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن، والتي كانت مقررة عقب انتهاء منافسات كأس العرب 2025، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة.
وفي انتظار ما سيتم الكشف عنه بشأن حجم إصابة زياد الجهني، فإنه بات مهددًا عن مباريات الأهلي المُقبلة، على النحو التالي..
* 22 ديسمبر: مباراة الشرطة العراقي ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
* 26 ديسمبر: مباراة الفتح ضد الأهلي في دوري روشن السعودي.
* 30 ديسمبر: مباراة الأهلي ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي.
الجدير بالذكر أن مباريات دوري روشن السعودي، ستستأنف بشكل طبيعي، خلال إقامة منافسات كأس أمم إفريقيا، والتي يستضيفها المغرب، خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير 2026.
ومن المنتظر أن يستهل الأهلي، العام الجديد، بقمة من العيار الثقيل، أمام النصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.
"رائعة" إنزو ميلوت
وفي ودية الرجاء، قرر ماتياس يايسله، تجربة ماتيوس جونسالفس في الجهة اليمنى، تمهيدًا ليصبح بديلًا لرياض محرز الذي يحضّر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، فيما وقع إنزو ميلوت على هدف بطريقة "رائعة".
جمالية الهدف الذي سجله إنزو ميلوت تكمن في "الشراسة" والضغط على المنافس لاستعادة الكرة، فضلًا عن تسجيله من زاوية ضيقة، في شباك حارس الرجاء، فيما ساهم إيفان توني في صنع كرة الهدف.
في المقابل، كاد ماتيوس أن يوجه رسالة طمأنينة للمدرب يايسله، بشأن غياب محرز، قبل أن يهدر فرصة هدف محقق، بعد الاختراق من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أبدع حارس الرجاء في التصدي لها.
- Getty Images Sport
ما ينتظر الأهلي .. تأجيل قمة الهلال وتجديد عقد الحارس
وطبقًا لتأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، فقد تقرر أيضًا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتقام خلال يومي 16 أو 17 مارس 2026.
وتوصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لتجديد عقده مع الراقي حتى صيف 2028، فيما يتجه المدافع روجر إيبانيز، نحو تجديد عقده لثلاثة مواسم.
ومع مرور تسع جولات من دوري روشن السعودي، فإن الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، يحلّ في المركز الرابع، برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر، المتصدر بالعلامة الكاملة.