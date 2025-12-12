ميتروفيتش يعود للواجهة .. أحد كبار دوري روشن السعودي يستهدفه وبديله وسام أبو علي!

تزايدت في الأسابيع الأخيرة التقارير التي تربط المهاجم إيفان توني بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أحاديث عن اهتمام أندية مثل إيفرتون بضمه، إلا أن نادي الأهلي السعودي أغلق الباب تمامًا أمام رحيل اللاعب.

روى بيدرو براس، المدير الرياضي للأهلي، أكد بشكل قاطع أن الإدارة لا تنوي الدخول في أي مفاوضات تخص بيع أو إعارة توني خلال ميركاتو يناير، مشددًا على أن النادي ليس بصدد التفريط في هدافه، خصوصًا في منتصف الموسم. وأوضح أن التفكير في رحيل اللاعب لن يكون مطروحًا إلا إذا توفر بديل عالمي جاهز لتعويضه، وهو سيناريو غير متوقع في الوقت الحالي.

وتعتمد إدارة الأهلي في موقفها على الاستقرار الكبير الذي يعيشه توني في جدة، حيث ذكرت تقارير talkSPORT أن ممثلي اللاعب أبلغوا الأندية الإنجليزية بأن المهاجم يشعر بالارتياح في السعودية، ويحصل على راتب أسبوعي ضخم يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني دون ضرائب، ما يجعل فكرة العودة إلى إنجلترا غير جذابة.

كما يشكل عقد توني الممتد حتى 2028 عائقًا إضافيًا أمام أي تحرك لضمه، إلى جانب التزامه بالبقاء خارج بريطانيا حتى أبريل 2026 للحفاظ على امتيازاته الضريبية، وهو ما يجعل انتقاله في الوقت الراهن عملية معقدة من الناحية المالية.

وختم بيدرو براس حديثه قائلاً: "إيفان توني مهاجم استثنائي، ونحن نعتمد عليه بشكل كامل. كل ما يُقال عن رحيله في يناير مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، من غير المنطقي الخوض في هذا الموضوع خلال شهر نوفمبر".