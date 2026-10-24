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Roeschwoog

Roeschwoog نظرة عامة

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA

PSG line up SHOCK €50m swoop to replace injured Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain are reportedly lining up a massive January move for Bayer Leverkusen prospect Ibrahim Maza after Khvicha Kvaratskhelia suffered a devastating season-ending knee injury. The French side face heavy competition for the highly-rated Algerian international as Luis Enrique urgently searches for an attacking replacement.

TransfersI. Maza
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October 2026
كأس فرنسا
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ROE
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BIE
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الترتيب

Ligue 1 crestLigue 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Lyon crestLyon7421135814
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2Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain7421149514
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3Paris FC crestParis FC7421127514
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4Lille crestLille7421105514
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5Monaco crestMonaco7421106414
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