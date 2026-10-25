Rio Ngumoha, jovem sensação do Liverpool, voltou suas atenções para o próximo confronto da Premier League contra o Arsenal após uma vitória de grande importância em Anfield. O Liverpool garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa depois de vencer o Chelsea nos pênaltis, em uma disputa tensa, na noite de quarta-feira.
O goleiro do Liverpool, Giorgi Mamardashvili, revelou, para surpresa de muitos, que as orientações táticas fornecidas pela comissão técnica do clube estavam completamente erradas durante a vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. O jogador da seleção da Geórgia se tornou o herói em Anfield apesar da falha nas informações, mostrando que, às vezes, o instinto supera até a preparação mais detalhada antes de uma partida.