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Excelsior

Excelsior نظرة عامة

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round

Ngumoha mira confronto com o Arsenal após vitória na copa

Rio Ngumoha, jovem sensação do Liverpool, voltou suas atenções para o próximo confronto da Premier League contra o Arsenal após uma vitória de grande importância em Anfield. O Liverpool garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa depois de vencer o Chelsea nos pênaltis, em uma disputa tensa, na noite de quarta-feira.

R. NgumohaArsenal
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round

Mamardashvili: Anotações do Liverpool sobre pênaltis “estavam ERRADAS”

O goleiro do Liverpool, Giorgi Mamardashvili, revelou, para surpresa de muitos, que as orientações táticas fornecidas pela comissão técnica do clube estavam completamente erradas durante a vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. O jogador da seleção da Geórgia se tornou o herói em Anfield apesar da falha nas informações, mostrando que, às vezes, o instinto supera até a preparação mais detalhada antes de uma partida.

G. MamardashviliChelsea
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October 2026
كأس فرنسا
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Saint Pauloise
SPA
2
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EXC
1
انتهت
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الترتيب

China League crestChina League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
2Arsenal crestArsenal8701135821
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3Brighton crestBrighton85122371616
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4Liverpool crestLiverpool8431118315
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5Chelsea crestChelsea84131715213
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6Brentford crestBrentford8251149511
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Liverpool vs Chelsea Predictions: Reds rocket into the last eight
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