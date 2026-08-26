فايكينج نظرة عامة

El regreso del Southampton a la Sky Bet Championship se convirtió en un asunto hostil, ya que fue objeto de burlas constantes por el escándalo del «Spygate» durante una derrota por 2-1 ante el Watford. El equipo de Tonda Eckert tuvo problemas para manejar el ambiente en Vicarage Road en su primer partido de liga desde la controversia de espionaje que descarriló su anterior campaña.
El excentrocampista del Watford Pierre Dwomoh ha sido suspendido 11 partidos por la Federación Inglesa de Fútbol tras insultar por su origen étnico a un compañero de la sub-21 durante el calentamiento. El organismo calificó su conducta de «totalmente inaceptable».