فايكينج نظرة عامة

El Southampton, objeto de burlas por el ‘Spygate’ en la derrota de su regreso a la Championship

El regreso del Southampton a la Sky Bet Championship se convirtió en un asunto hostil, ya que fue objeto de burlas constantes por el escándalo del «Spygate» durante una derrota por 2-1 ante el Watford. El equipo de Tonda Eckert tuvo problemas para manejar el ambiente en Vicarage Road en su primer partido de liga desde la controversia de espionaje que descarriló su anterior campaña.