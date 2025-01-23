"تفسد كرة القدم" ..ثورة جماهيرية وتصويت كاسح لإلغاء تقنية الفيديو في دولة أوروبية كبرى

القرار النهائي سيُتخذ قريبًا

قد تصبح النرويج أول دولة في أوروبا تتخلى عن نظام حكم الفيديو المُساعد المعروف بـ"الفار"، بعد تصويت الأندية الكبرى في البلاد من أجل إلغاء هذه التقنية تمامًا.

وجاء ذلك بعدما صوت تسعة عشر ناديًا ضد استخدام تقنية الفيديو في المسابقات المحلية بالنرويج، بينما صوت ثلاثة عشر لصالح الإبقاء عليها، وفقًا لبيان صادر عن نورسك توبفوتبول وهي المنظمة التي تمثل 32 فريقا في أعلى قسمين بالنرويج.

ومن جانبه قال كاتو هاوج رئيس نورسك توبفوتبول في تصريحات صحفية نشرتها وكالة "رويترز":"نرى أن التكنولوجيا لها بعض المميزات، ولكن من خلال المناقشات التي عقدناها والتصويت اللاحق، وجدنا أن أغلبية الأندية تعتقد أن التقنية لا تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل سلطت شبكة "ESPN" الأمريكية الضوء على غضب المشجعين النرويجيين من تكنولوجيا الفيديو، حيث قالوا إنها تفسد تدفق اللعبة وسرعتها، ووصل الأمر إلى حمل اللافتات في الملاعب للمطالبة بإلغائها، بينما سبق أن رفضت السويد إدخال هذا النظام من الأساس بسبب نفس الاعتراضات.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد النرويجي لكرة القدم قرارًا رسميًا بشأن مستقبل الخاصية في البلاد في شهر مارس القادم.