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روين

روين نظرة عامة

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Simeone puji Alvarez usai akhiri paceklik gol dalam hasil imbang 1-1 Atletico

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memuji Julian Alvarez setelah penyerang asal Argentina itu mengakhiri puasa gol selama enam bulan dan menyelamatkan hasil imbang yang diraih dengan susah payah dalam laga Liga Champions di markas Stuttgart, Selasa. Tim tamu asal Spanyol itu bangkit setelah tertinggal pada babak pertama, lalu bertahan dengan sepuluh pemain untuk mengamankan satu poin penting di Jerman.

D. SimeoneJ. Alvarez
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October 2026
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الترتيب

الدوري الفرنسي الوطني crestالدوري الفرنسي الوطني

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1لا روشي crestلا روشي106311610621
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2روين crestروين106221881020
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3فيرسايلس crestفيرسايلس106131513219
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5كونكارنيو crestكونكارنيو10451139417
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