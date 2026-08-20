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الدوري التركي

نظرة عامة على الدوري التركي

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الدوري التركي، المباريات والنتائج

السبت، 15 أغسطس
بشكتاش badge
بشكتاش
بشكتاش
1
أيوب سبور badge
أيوب سبور
أيوب سبور
0
انتهت
آميد سبورتيف badge
آميد سبورتيف
آميد سبورتيف
3
إيرزوروم سبور badge
إيرزوروم سبور
إيرزوروم سبور
0
انتهت
الأحد، 16 أغسطس
سامسون سبور badge
سامسون سبور
سامسون سبور
3
جوزتيبي badge
جوزتيبي
جوزتيبي
3
انتهت
الخميس، 20 أغسطس
إيرزوروم سبور badge
إيرزوروم سبور
إيرزوروم سبور
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
Sport TV3
الجمعة، 21 أغسطس
ريزة سبور badge
ريزة سبور
ريزة سبور
سامسون سبور badge
سامسون سبور
سامسون سبور
TOD TV
كوروم بلديسبور badge
كوروم بلديسبور
كوروم بلديسبور
قاسم باشا badge
قاسم باشا
قاسم باشا
TOD TV
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1آميد سبورتيف crestآميد سبورتيف11003033
ف
2اسطنبول باشاك شهير crestاسطنبول باشاك شهير11002023
ف
3جنتشلربيرليجي crestجنتشلربيرليجي11002113
ف
4بشكتاش crestبشكتاش11001013
ف
5ريزة سبور crestريزة سبور11001013
ف
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