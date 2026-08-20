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الدوري التركي
نظرة عامة على الدوري التركي
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- على Sport TV3إيرزوروم سبورجلطة سرايشاهد هنا >
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الدوري التركي، المباريات والنتائج
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السبت، 15 أغسطس
الأحد، 16 أغسطس
الخميس، 20 أغسطس
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|آميد سبورتيف
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|اسطنبول باشاك شهير
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|جنتشلربيرليجي
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|بشكتاش
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5
|ريزة سبور
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3