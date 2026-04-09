الدوري التركي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من الذي يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

أثارت الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) ضجة كبيرة على مستوى العالم، لا سيما بفضل النجوم الكبار العديدين الذين شاركوا فيه خلال السنوات الماضية، مما ألهب حماس عشاق كرة القدم.

الدوري التركي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

لا يتم بث الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) مباشرة على التلفزيون المجاني في ألمانيا. كما أن مزودي الخدمة المعروفين مثل DAZN وSky وSportDigital، الذين يعرضون العديد من الدوريات والمسابقات الدولية، لا يمتلكون حقوق البث للدوري التركي الممتاز. هذه الحقوق مملوكة حصريًا لـ beIN Sports.

ومع ذلك، يمكن مشاهدة الدوري التركي الممتاز مباشرةً في ألمانيا عبر خدمة البث المباشر Digiturk Euro، حيث يتم بث المباريات هناك عبر beIN Sports. Digiturk هي أكبر مزود للتلفزيون المدفوع في تركيا، وهي تمثل الخيار القانوني الوحيد في ألمانيا لمتابعة الدوري التركي الممتاز مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل عروض Digiturk قنوات تلفزيونية تركية أخرى. يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro الذي يتضمن حزمة الرياضة. تبلغ تكلفة الاشتراك 99.90 يورو لمدة عام.

