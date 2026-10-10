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محمود خالد

"لا تقارن لاعب آرسنال به أبدًا ولا تدعوه يفعل ذلك مجددًا" .. أبرز ردود الأفعال على صلاح بعد مباراة طرابزون وسامسون!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
سامسون سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز

صلاح قاد طرابزون سبور لانتصار جديد في الدوري التركي..

بعد العودة من فترة التوقف، كانت العيون تتطلع إلى محمد صلاح، وماذا سيقدم بعد توهجه أمام جلطة سراي، ومن ثمّ أزمته في معسكر المنتخب المصري، مع المدير الفني حسام حسن، في الوقت الذي قرر فيه توماس ريس، الاعتماد عليه "أساسيًا" في مواجهة سامسون سبور.

وعبر 77 دقيقة، لم يسجل صلاح في شباك سامسون، في مباراة الجولة السابعة من دوري السوبر التركي "2026-2027"، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب الهاتريك في جلطة سراي، أن يترك بصمته في تلك المواجهة، حيث صنع تمريرة حاسمة للهدف الثالث الذي سجله فرانكولينو دجو، في الدقيقة 40.

وتدخل صلاح في مشادة كادت أن تكلفه بطاقة، على خلفية قرار الحكم بتوجيه بطاقة حمراء مباشرة للاعب كاباسكال، في الدقيقة 43.

وتمكن طرابزون من مواصلة العلامة الكاملة في ثاني مبارياته مع توماس ريس، الملقب بـ"مدرب الأزمات"، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري التركي، بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي "المتصدر"، بينما تجمد رصيد سامسون عند أربع نقاط، ليظل في المركز السادس عشر.

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وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز ردود الأفعال حول أداء محمد صلاح في مباراة طرابزون وسامسون في الدوري التركي..

  • لا تدعوا يسدد الركلات الثابتة

    واتفق عدد من المغرّدين على عدم جودة محمد صلاح في تنفيذ الركلات الثابتة، سواءً الركنيات أو الحرة، مطالبين بألا يتولى صلاح تنفيذها بعد الآن.


  • أفضل صفقة في الدوري

    واستعرض متابع لقطة الفرصة المحققة لصلاح في الدقيقة العاشرة، قائلًا "لعب دفاع سامسون سبور دور حراس المرمى عمليًا، تدخلات مذهلة، صلاح بلا شك هو أفضل صفقة انتقال في الدوري".


  • الملك يحكم بأحكامه

    واستعرضت قناة "دازن" إحصائية محمد صلاح، الذي وصل إلى المساهمة رقم 10 مع طرابزون سبور، خلال تسع مباريات فقط، كأسرع لاعب يصنع ذلك الرقم منذ موسم 2014-2015.


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  • القاعدة الأولى: لا تقارن لاعبك بمحمد صلاح

    ونشر متابع صورة لبوكايو ساكا، نجم آرسنال، ردًا على المقارنات بينه وبين محمد صلاح، فيما يتعلق بإنهاء الهجمات، معلقًا بأنه لا ينبغي إجراء تلك المقارنة مطلقًا.

  • لقد سئم من ظلم الحكام

    ونشر متابع لقطة للمشادة التي انتهت بطرد كاباسكال، معلقًا بأن انفعال محمد صلاح جاء نتيجة ضيقه من ظلم الحكام.


  • طلع عليه العرق المصري!

  • اسلوب قيادي أكثر حماسة؟

    وتساءل متابع عند استعراض لقطة المشادة، وتدخل محمد صلاح، متسائلًا بشأن ما إذا كان انتقال صلاح إلى طرابزون قد جعله أكثر حماسة وجرأة في القيادة.


  • أسوأ لاعب في أول 35 دقيقة

    واعترض متابع على معاناة صلاح مع أخطاء التمريرات، واصفًا صلاح بأنه أسوأ لاعب في المباراة خلال أولى 35 دقيقة.


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