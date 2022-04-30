"3 عقوبات تنتظر محمد كنو بسبب شكوى النصر"

تطورات متلاحقة تشهدها قضية لاعب الوسط السعودي محمد كنو، نجم فريق الهلال السعودي المثير للجدل بكثرة في الآونة الأخيرة.

فاللاعب المميز وقع لناديين في نفس التوقيت، وهما نادي النصر الذي كان عازمًا على الانتقال له، وناديه الهلال الذي جدد تعاقده معه واضعًا نفسه تحت الطائلة القانونية.

صراع قانوني

تفاقم الوضع بعدما قدم نادي النصر شكوى رسمية في اللاعب لأن النادي وقع معه في فترة السماح التي يخولها أي نظام تعاقد للاعبين حول العالم، وذلك ليتمسك النادي بحقوقه المالية والأدبية.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في قضية اللاعب محمد كنو، تم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات، والفترة القادمة قد تشهد القرار الحاسم حيال اللاعب محمد كنو.

في ذات الإطار، أعلن الصحفي السعودي عناد الرشيد عضو الاتحادين الدولي والسعودي للإعلام الرياضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما رشحته لجنة الاحتراف من عقوبات بشأن كنو.

3 عقوبات

وكتب الرشيد على تويتر: "لجنة الاحتراف وبناء على لوائحها رشحت 3 عقوبات بخصوص قضية اللاعب محمد كنو: إيقاف اللاعب ٦ أشهر، إيقاف الهلال فترتين تسجيل، يتحمل اللاعب الشرط الجزائي".

🚨- خاص:



لجنة الإحتراف وبناء على لوائحها -رشحت- 3 عقوبات بخصوص قضية اللاعب محمد كنو:



١- إيقاف اللاعب ٦ أشهر

٢- إيقاف الهلال فترتين تسجيل

٣- يتحمل اللاعب الشرط الجزائي



"القضية تمت إحالتها لغرفة فض المنازعات بمستنداتها" pic.twitter.com/WfMNig5mXC — عناد الرّشيد (@E_A77) April 30, 2022

كما أكد الراشد ما هو معلوم حول إحالة القضية لغرفة فض المنازعات بمستنداتها.

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