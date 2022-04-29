"بن مساعد تمنى البطولات التي يخسرها الهلال للاتحاد"

أوضح الصحفي نبيل العبودي أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق لم يؤكد قط أنه يفضل الاتحاد على الزعيم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح برنامج "الحصاد الرياضي"، الذي تذيعه قناة "24 الرياضية"، وتطرق خلاله للحديث عن تصريح: "الآسيوية صعبة قوية" الشهير.

وقال العبودي: "لقد قال بالحرف ردًا على سؤال يخص الاتحاد، أي بطولة لا يحققها الهلال أتمنى أن يحصل عليها الاتحاد".

وأضاف: "ردًا على سؤال يخص عبارة الآسيوية صعبة قوية قال إذا كان الأمر صعبًا على الهلال فهي مستحيلة على غيره في الوقت الحالي".

وأردف: "لم يتحدث عن أفضلية الاتحاد أو غيره، تكلم بتلك الطريقة في مقابلتين منفصلتين وأكد على حبه للاتحاد وأنه يقدر الفريق".

وكان بن مساعد كنا قد ترك رئاسة الهلال في 2015 وفي تلك الفترة حقق الفريق الدوري مرتين وكأس ولي العهد خمس مرات.

🗣 نبيل العبودي :

الأمير عبدالرحمن بن مساعد قال " أي بطولة لا يحققها الهلال .. أتمناها للاتحاد" ..

الحصاد الرياضي ...

@Nabeel_A_A pic.twitter.com/JlK4taLFL2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 29, 2022

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي في الوقت الحالي برصيد 60 نقطة وفارق 11 نقطة عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل.