الريان يرد على "عرض النصر" لضم خاميس رودريجيز!

أكد حمد العنزي المتحدث الرسمي لنادي الريان القطري أن الكولومبي خاميس رودريجيز كان يعاني من إصابة وكانت هي السبب في غيابه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح برنامج "ملعب SBC"، ورد خلالها عن الأخبار التي تتحدث عن انتقال رودريجيز لصفوف النصر السعودي.

وقال العنزي: "خاميس موجود معنا منذ المباراة الأولى لنا في البطولة الآسيوية، لكنه يعاني من إصابة ولا يدعي ذلك حتى يغيب".

وأضاف: "خاميس ليس مختفيًا كما يتم الترديد في بعض وسائل الإعلام، اللاعب عاد من التوقف الدولي بإصابة غاب بسببها عن أول مباراتين في آسيا".

وأردف: "تعافى خاميس مؤخرًا من الإصابة لكنه لم يشارك في لقاء الجولة الثالثة ضد الشارقة بسبب حالته البدنية وعدم جاهزيته".

وأنهى كلماته حول مستقبل النجم الكولومبي هداف كأس العالم 2014: "هذا كل ما حدث مؤخرًا، وخاميس مستمر في صفوف فريقنا، ولن يغادر، لم يصلنا أي عروض سواء من أندية سعودية أو غيرها، وعقده معنا لمدة ثلاثة مواسم".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النصر يسعى للحصول على خدمات اللاعب وقدم عرضًا للريان من أجل ضمه.

جدير بالذكر أن خاميس كان قد انتقل لصفوف الريان قادمًا من إيفرتون مقابل حوالي ثمانية ملايين يورو في صيف 2021.