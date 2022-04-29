خليفة أسطورة | الهريفي وعطيف .. موسيقار قضت عليه الإصابات!

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثانية، وقع اختيارنا على أسطورة نادي النصر فهد الهريفي، والذي اختار نجم العالمي السابق عبده عطيف ليكون خليفته في الملاعب، فهل أصاب الهريفي في اختياره؟ وهل تفوق عليه عطيف؟

الموسيقار فهد الهريفي المثير للجدل

عندما تتوجه بالسؤال إلى مشجع نصراوي عن أفضل اللاعبين في تاريخ ناديك، ستجده يسرد لك أسماءً ضمنها المايسترو فهد الهريفين، الذي قدم الكثير والكثير للعالمي، واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية ونادي النصر.

الهريفي أصبح الآن أكثر النجوم المثيرين للجدل في الكرة السعودية، بسبب الآراء التي يخرج بها عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي دائمًا ما يقوم خلالها بانتقاد ناديه السابق النصر، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماهير.

انطلاقة الهريفي كانت في نادي النخيل، ثم انتقل إلى النصر وكان عمره لا يتجاوز الـ16 عامًا، لينضم لصفوف النادي الأصفر الذي تألق في صفوف فرق الشباب.

المدرب البرازيلي باولو سيزار أعجب بالمستوى الذي كان يقدمه الهريفي رفقة فريق الشباب، ليقرر أن يمنحه الفرصة مع الفريق الأول بالدوري السعودي عام 1984.

البداية الحقيقية للهريفي رفقة الفريق الأول بنادي النصر، خلال مباراة ودية أمام فريق الشعلة، حيث تألق وأحرز هدفين من 4 أهداف سجلها فريقه، ليبدأ مسؤولي الفريق في الاعتماد عليه.

وفي الموسم التالي تم اعتماد اسم الهريفي في قائمة الفريق، وبالفعل انفجرت موهبة اللاعب الشاب في الملاعب السعودية، وأبهر الجميع حينما سجل 4 أهداف جملة واحدة في مباراة الاتفاق، التي انتهت بفوز النصر برباعية دون رد.

Goal AR

الكثير من البطولات حققها الهريفي رفقة نادي النصر، حيث توج بالدوري السعودي 3 مرات، وأيضًا كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرتين.

وآسيويًا، استطاع الهريفي أن يقود النصر لتحقيق كأس السوبر الآسيوي 1998 و كأس الكؤوس الآسيوية 1998، وشارك في كأس العالم للأندية عام 2000.

ورفقة المنتخب السعودي، ساهم الهريفي بشكل مباشر في تتويج الأخضر ببطولة كأس آسيا 1988 التي أقيمت في قطر، بعدما سجل ركلة الجزاء الحاسمة للصقور في مرمى كوريا الجنوبية بالمباراة النهائية، ناهيك عن هدف الانتصار والتأهل في دور المجموعات بمرمى الصين.

واستطاع في نسخة 1992 أن يصبح الهريفي هو هداف بطولة كأس آسيا، التي حل فيها المنتخب السعودي وصيفًا للمنتخب الياباني الذي ظُفر باللقب حينها.

كما شارك الهريفي مع المنتخب السعودي في كأس العالم 1994، وهي المشاركة الأفضل في تاريخ الأخضر، التي وصل فيها إلى الدور الثاني.

وشهدت مسيرته العديد من الأمور المثيرة للجدل، أبرزها اعتزاله كرة القدم بسبب خلاف مع إدارة النصر، ولكنه تراجع في الاعتزال بعد موافقة الاتحاد السعودي على طلبه، وهو الأمر الذي أجبره على الانتظار 3 أعوام من أجل العودة مجددًا إلى الملاعب.

وبعد أن شارك في كأس العالم للأندية عام 2000، وأصبح أول لاعب عربي وسعودي يسجل في مرمى ريال مدريد، أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، لتنتهي مسيرة الموسيقار في الملاعب.

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال الهريفي أنه يرى عبده عطيف لاعب النصر السابق هو أقرب اللاعبين منه، ويعد أكثر لاعب يعجبه، فماذا قدم عطيف؟

المايسترو عبده عطيف

أصاب الهريفي في اختياره، لأن عطيف لقبته الجماهير بالمايسترو، وهو نفس لقب الهريفي، نظرًا للمهارات الكبيرة التي يمتلكها الثنائي في وسط الملعب.

مسيرة عطيف بدأت مع نادي الشباب، والذي برز معه في فرق الشباب حتى وصل الفريق الأول عام 2003، ليقدم معه مستوى رائعًا جدًا ويقوده لتحقيق البطولات.

وحقق مع الشباب بطولة الدوري السعودي مرتين وكأس خادم الحرمين مرتين وكأس الاتحاد السعودي مرتين، وكأس السوبر السعودية مرة واحدة.

ثم انتقل عطيف إلى الاتحاد عام 2011 الذي لم يستمر معه طويلًا، حيث رحل بعد 6 أشهر فقط، لينتقل إلى النصر الذي تألق معه وحقق العديد من الإنجازات.

مع النصر حقق عطيف بطولة الدوري السعودي مرة واحدة عام 2014، وكأس ولي العهد مرة، وحل وصيفًا مرة عام 2013.

أكثر ما أعاق عطيف في مصيرته هي لعنة الإصابات، التي تسببت في ابتعاده عن الملاعب أكثر من مرة، حيث كانت أشهر إصاباته عام 2009، أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم 2010.

وعادت له الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2011، لتجبره الإصابة على الجلوس احتياطيًا، لأنه لم يستطع لعب 90 دقيقة كاملة بسببها.

عبده عطيف ينهال بالمديح على سلمان الفرج🗣️ pic.twitter.com/WSJOn5K3g4 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) August 31, 2019

عبده عطيف كان لاعبًا مبدعًا في خط الوسط، ليصبح واحدًا من أهم نجوم خط الوسط في ملاعب كرة القدم السعودية عبر التاريخ، ولكن شبح الإصابات كان يطارده دائمًا.

اعتزل عطيف كرة القدم موسم 2014-2015، بسبب معاناته من الإصابات التي لحقت به، بالإضافة إلى عدم قدرته على تحقيق ما كان يتمناه مع فريقه الشباب الذي عاد له في آخر أيامه داخل المستطيل الأخضر، ولكنه عاد من الاعتزال عام 2019 رفقة فريق الأنوار بدوري الدرجة الثالثة.

عبده عطيف هو الشقيق الأكبر لعبد الله عطيف لاعب نادي الهلال الحالي، والذي يعاني هو الآخر من كثرة الإصابات رفقة ناديه.

الهريفي أبدى إعجابه الشديد بما يقده عبده عطيف في الملاعب، أصاب نجم النصر في اختياره، ولكن الإصابات وقفت أمام موهبة كبيرة كان يمتلكها عطيف وكان من الممكن أن يقدم أكثر مما قدمه.

اقرأ أيضًا ..

خليفة أسطورة | الثنيان والدوسري .. أين التورنيدو من الفيلسوف الآن؟

خليفة أسطورة | الدعيع وزايد .. عنكبوت لم تساعده الظروف!

تدخل بوتين وقتال ماكرون ونجل القذافي .. عندما تتحكم السياسة بصفقات اللاعبين!