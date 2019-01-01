يوفنتوس يخطط لضم دي خيا مجانًا

يبدو أنّ يوفنتوس يعرف ما هي صفقته المجانية الجديدة

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يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد بالمجان بعد انتهاء عقده في صيف 2020.

يوفنتوس تعاقد في سوق الانتقالات الأخيرة مع آرون رامسي وأدريان رابيو بالمجان ولديه سجل طويل من ضم لاعبين بعد انتهاء فترة عقدهم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري، طلب إتمام التعاقد مع دي خيا في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ إدارة السيدة العجوز تواصلت بالفعل مع الحارس وأقنعته بعدم التمديد مع الشياطين الحمر تمهيدًا لانضمامه إلى تورينو.

وكان دي خيا قريبًا من ارتداء قميص ريال مدريد في صيف 2015 ولكن الصفقة توقفت بسبب تأخر الأوراق ووصولها عقب غلق سوق الانتقالات.

صاحب الـ 28 عامًا يرفض تمديد عقده في مسرح الأحلام بسبب رغبته في تحسين راتبه بعد تقديمه مستويات مبهرة في السنوات الأخيرة.