برشلونة وفالنسيا | البعض لم يعد من مدريد بعد.. ولا حاجة لمجاملات التحكيم بعد الآن!

النادي الكتالوني فاز ولكن بأي شكل!

حقق برشلونة الفوز على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليترك نفسه في المركز الثاني قبل مواجهة جيرونا الحاسمة في الصعود إلى بطولة السوبر الإسباني.

الفوز تحقق بشق الأنفس بعدما كانت المباراة سهلة على النادي الكتالوني وبدت ذاهبة نحو الفوز بنتيجة كبيرة.

كيف لم يعد بعض نجوم برشلونة من مدريد بعد؟ وما هي مجاملات التحكيم التي نتحدث عنها؟ والمزيد من الأمور الأخرى نتحدث عنهم فيما يلي:

حقق برشلونة الفوز على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليترك نفسه في المركز الثاني قبل مواجهة جيرونا الحاسمة في الصعود إلى بطولة السوبر الإسباني.

الفوز تحقق بشق الأنفس بعدما كانت المباراة سهلة على النادي الكتالوني وبدت ذاهبة نحو الفوز بنتيجة كبيرة.

كيف لم يعد بعض نجوم برشلونة من مدريد بعد؟ وما هي مجاملات التحكيم التي نتحدث عنها؟ والمزيد من الأمور الأخرى نتحدث عنهم فيما يلي:

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