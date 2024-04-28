نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي | عقلية هالاند "صفعة جديدة" على وجه محمد صلاح!

30 دقيقة تكفي للعودة إلى صدارة الهدافين!

حقق مانشستر سيتي فوزًا غاليًا خارج الديار على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (2-0) في ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك إرلينج هالاند كبديل في الشوط الثاني، ليسجل هدف قتل المباراة بالدقيقة 71، بعدما أحرز يوشكو جفارديول هدف التقدم بالدقيقة 32.

بهذه النتيجة، حافظ السيتي على أفضليته في سباق التتويج بالبريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال، والذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل نوتنجهام المركز الـ17 برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وتتبقى 4 مباريات فقط أمام مانشستر سيتي، يحتاج إلى الانتصار في جميعها، من أجل حصد لقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي.

ويرصد "جول" في هذا التقرير، ماذا قدم إرلينج هالاند، الذي عاد لتوه إلى الانفراد بصدارة هدافي البريميرليج، في مواجهة نوتنجهام فورست: